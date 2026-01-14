News: Kurz und knackig – KW 3/2026

Rheinland-Pfalz: Keine UKW-Frequenzen für Neue. ARD: Auftrags-Eckpunkte. Grok: Sperrung und Untersuchung. USA: Kampf um Warner Discovery.
Unternehmen
|
|Paramount Skydance klagt, um die Entscheidung von Warner Discovery für Netflix zu verhindern. Verlangt wird die Offenlegung von Vertragsdetails. Angekündigt wird ein sog. Proxy Fight, um eigene Personen in den Verwaltungsrat einzuschleusen, die in der Führung von Warner Discovery die Interessen von Paramount gegen die von Netflix durchsetzen sollen.
|
|Der franco-israelische Investor Patrick Drahi will den 50%-Anteil seiner Altice-Gruppe am deutschen Glasfaser-Venture OXG verkaufen, um Schulden von 50 Mrd. $ zu reduzieren. Das Venture mit Vodafone soll 2 Mrd. € wert sein. OXG kündigte 2023 an, binnen sechs Jahren 7 Mio. Haushalte an ein Glasfasernetz anzuschließen. Ende 2025 waren nur 500.000 Haushalte erreicht.
|
|Die Mediengruppe Österreich mit dem News-TV Oe24, dem gleichnamigen Radiosender und mehreren Tageszeitungen und Webplattformen firmiert zur OE24 Media Group um. Nikolaus Fellner, Sohn des Gründers Wolfgang Fellner, ist CEO und und Chefredakteur des Radioablegers.
|
|Der Erfolg einer Volksabstimmung am 8. März über die Senkung der Schweizer Rundfunkgebühr von 335 auf 200 Franken »wäre das Ende der SRG, wie wir sie heute kennen«, so Senderchefin Susanne Wille. »Zu behaupten, man könne mit der Hälfte des Geldes das Gleiche machen, ist unredlich.« Die Parlamentskammern hatten das bereits abgelehnt.
Broadcast, Produktion
|
|Der Senderverbund veröffentlichte die neue Version 3.0 der Eckpunkte für Auftragsproduktionen der Genres Fiktion, Unterhaltung und Dokumentation (EPP 3.0). Das Papier entstand in »enger Konsultation mit der deutschen Produktionslandschaft, insbesondere der Produktionsallianz.«
|
|Das 20 Uhr-Flaggschiff der ARD war auch 2025 meistgesehene News-Sendung in Deutschland. Mit im Schnitt 9,588 Mio. Zuschauern und 42,7% (2024: 40,6%) wurde der höchste Marktanteil seit 1991 erreicht. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen sei man mit 1,347 Mio. Zuschauern (33,1%) Spitze.
|
|»Buten und Binnen« war 2025 mit einem Marktanteil von im Schnitt 39,8% zum 6. Mal in Folge Spitzenreiter der TV-Regionalmagazine der ARD. Online erreichte der Sender, vor allem über den Webcontent des Regionalmagazins, knapp 64 Mio. Visits.
Streaming
|
|Der RTL-Streamer bietet seinen zahlenden Kunden ab sofort auch die ZDF-Podcasts. Das Zweite nähert sich damit seinem Ziel, dass seine Podcasts »überall dort zu finden sind, wo es Podcasts gibt«.
|
|Laut ProSiebenSat.1 hat dessen »Superstreamer« die Zuschauerzahl binnen 12 Monaten auf 12,4 Mio. verdoppelt und liege damit »in der Gesamtreichweite +1,9 Mio. Nutzer_innen vor dem Wettbewerber RTL (10,5 Mio.)«.
|
|Zum Start im DACH-Raum und weiteren Regionen Europas am Dienstag arbeitet der Warner Discovery-Streamer sowohl mit RTL+ als exklusivem Bundle-Partner als auch mit WaipuTV (Freenet AG) zusammen. Beide Anbieter vermarkten Kombipakete zu Discount-Preisen.
Filme, Festivals, Kinos, Förderungen
|
|Die Berlinale Kamera wird am 18. Februar 2026 dem britisch-deutschen Komponisten und Klangkünstler Max Richter verliehen. Die Laudatio hält Oscarpreisträgerin Chloé Zhao, an deren preisgekröntem Film »Hamnet« Richter mitgearbeitet hatte. Der »kreative Visionär« (Berlinale) hatte u.a. die Klangwelten für »Waltz with Bashir« (2008, Regie: Ari Folman), »Ad Astra« (2019, James Gray) und die HBO-Serie »The Leftovers« (2014—2017, Damon Lindelof) geschaffen.
Radio, Audio
|
|Laut neuem Landesmediengesetz werden in Rheinland-Pfalz ab sofort frei werdende UKW-Frequenzen grundsätzlich weder zugeordnet noch zugewiesen. Ausnahme ist die Optimierung der Reichweite zugelassener UKW-Radios durch Frequenztausch.
|
|Über DAB+ sind – regional abhängig – rund 300 Radiowellen aktiv, etwa 100 senden nur digital. Mehr als 91% der Bevölkerung kann DAB+ mit der Zimmerantenne empfangen. Die Autobahnen sind zu 99% versorgt. Für den nationalen Mux 1 mit 13 Programmen sind 181 Sendeanlagen aktiv, so das Digitalradio Büro Deutschland zum Stand Ende 2025.
|
|Der Bayerische Rundfunk nutzt die Linear-Abschaltung seines Jugendradios am Dienstag, um durch einen verbesserten Fehlerschutz die Empfangsqualität zu verbessern. Puls bleibe die BR-Marke für Bewegtbild, Podcasts, Konzerte und Social Media.
|
|Ein Jahr nach der UKW-Abschaltung scheint der Rückgang der Hörerzahlen bei SRF1 gestoppt. Die Behauptung der DAB-Gegner über eine massenhafte Abwanderung zu ausländischen Sendern habe sich nicht bewahrheitet; nur 7% der Schweizer schalten diese ein. Nur digital gesendete SRG- und Privatradios gewinnen Hörer. Die Mediapulse-Daten belegen keinen mehrheitlichen Hörerwunsch, UKW beizubehalten.
Künstliche Intelligenz
|
|Als erster Staat sperrte Indonesien Elon Musks KI-Chatbot Grok. Hintergrund ist die »nicht einvernehmliche« Generierung pornografischer Bilder und Videos. Dies sei eine »schwerwiegende Verletzung der Menschenrechte«.
|
|Die Medienaufsicht Ofcom untersucht derzeit, ob Grok gegen den britischen Online Safety Act verstößt. Nutzer könnten die KI zur Sexualisierung geposteter Bilder – vorwiegend von Kindern und Frauen – veranlassen. Elon Musk nannte die Maßnahme »faschistisch«.
Internationales
|
|Die BBC will die Abweisung der 10 Mrd. $-Klage des US-Präsidenten Trump bei einem US-Gericht noch vor weiteren Beweisaufnahmen beantragen. Auch sei das Gericht in Florida nicht zuständig. Trump will sich mit der enormen Forderung für einen Bericht rächen, der seine Rede am 6.1.2021 als Aufruf zum Sturm des Kapitols dargestellt haben soll.
|
|Die Down Under verkauften vernetzten TV-Empfänger müssen die Streams der lokalen frei empfangbaren Sender leichter zugänglich machen. Deren Apps sind auf dem Startbildschirm zu zeigen, um die einheimischen öffentlichen wie privaten Kanäle gegenüber globalen Streamern herauszustellen.
|
|Italiens Medienbehörde hat die Strafe für den Sportstreamer DAZN in Sachen des Vertriebsdeals mit Telecom Italia (TIM) zur Fußball Serie A von 7,24 auf 3,67 Mio. € reduziert. Hintergrund ist ein Urteil, dass die Bestrafung inhaltlich bestätigt, aber eine Neuberechnung des Betrages verlangte.
|
|Mehr als drei Jahre nach dem Beginn europäischer Sanktionen wegen des Angriffs auf die Ukraine zieht sich die französische Radiokette NRJ durch Nichtverlängerung des bestehenden Vertrages aus ihrer Russland-Partnerschaft mit der Gazprom-Tochter GPM Radio zurück.
Personalia
|
|Bei der Medienforschung des Europarats in Straßburg übernimmt Norwegen, vertreten durch Mari Velsand (Generaldirektorin der Medienbehörde) die Präsidentschaft. Sie folgt nach einem Jahr turnusgemäß auf Andreas Ulrich (Österreich).
|
|Jimmy Zasowski ist als President of Platform Distribution für den Vertrieb der Verbraucherdienste (Disney+, Hulu, ESPN, ABC-Angebote) in der Region EMEA verantwortlich.
