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Dyn verlängert Handball-Rechte vorzeitig bis 2032

Der Streamingdienst bleibt Medienpartner der Handball-Bundesliga – und baut die eigentlich bis 2029 laufende Vereinbarung um drei weitere Jahre aus.

©DynDyn und die Handball-Bundesliga GmbH gehen langfristig zusammen: Der Streamingdienst überträgt die Opel Handball-Bundesliga, die 2. Handball-Bundesliga, den DHB-Pokal inklusive Lidl Final4 sowie den Rexel Super Cup nun mindestens bis zur Saison 2031/32 live und exklusiv on Demand in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die ursprüngliche Partnerschaft wäre erst 2029 ausgelaufen.

Dyn begründet die frühzeitige Verlängerung mit den Erfolgen seit dem Sendestart im August 2023: Die durchschnittliche Reichweite pro Spiel der Handball-Bundesliga legte in der abgelaufenen Saison um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Laut Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse interessieren sich mittlerweile knapp 27 Millionen Menschen in Deutschland für Handball – ein Plus von über zehn Prozent seit 2023.

Andreas Heyden.

»Unsere Partnerschaft mit Dyn ist seit Beginn ein großer Erfolg für den deutschen Profihandball«, so HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann. Dyn-CEO Andreas Heyden sieht das Potenzial noch nicht ausgeschöpft: »Wir stehen erst am Anfang.« Man wolle gemeinsam mit innovativen Formaten weitere Fans gewinnen.

Neben den nationalen Wettbewerben zeigt Dyn ab der kommenden Saison unter anderem auch die Alsco Handball-Bundesliga der Frauen, den DHB-Pokal der Frauen, die Machineseeker EHF Champions League beider Geschlechter, die EHF European League sowie die Frauen-EM 2026 und die Weltmeisterschaften bis 2031 – nach eigenen Angaben das umfangreichste Handball-Angebot, das es in Deutschland je gab.

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