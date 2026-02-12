News: Kurz und knackig – KW 7/2026
WarnerDiscovery: Bieterschlacht. Affenschande: »Fehlerfrei«. FFA: Kinobilanz. »Führend«: RTL+, Joyn. Suchtpotenzial: Im Visier. Journalismus: Angriffe. Ausland: Filme gefragt.
Unternehmen
|Der Sat-Betreiber sicherte sich 1 Mrd. €, um mit 340 LEO-Satelliten und dem OneWeb-Netz einen europäischen Wettbewerber zu Elon Musks Starlink aufzubauen
Broadcast, Produktion
Streaming
Filme & Förderungen, Festivals & Kinos
|2025 erreichten 594 Filme in 87 Ländern 33 (2024: 15,8) Mio. Besucher, die Tickets für 250 (2024: 116) Mio. € kauften, so die Auslandsagentur der deutschen Filmbranche. Die Erlöse stiegen um 115%, die Besucherzahlen wurden verdoppelt. 13,1 Mio. Zuschauer sahen 297 majoritär deutsche Produktionen und spielten 94,9 Mio. € (38% der Auslandsumsätze) ein. 68,7 Mio. € wurden in Europa erwirtschaftet.
Radio, Audio
Netze
|Die olympischen Winterspiele in Italien sind für die RAI und den Senderverbund EBU Hintergrund eines weiteren Tests mit 5G Broadcast. In Rom und Turin werden Infos zu Empfangseigenschaften, Signalstabilität und Zuschauerfeedback gesammelt.
Künstliche Intelligenz
|Die EU-Kommission fordert den Zugang konkurrierender KI-Anbieter zum Whatsapp-Messenger. Die bisherige Blockierung sei ein Verstoß gegen europäisches Wettbewerbsrecht.
|Elon Musk ist im April vor die Pariser Staatsanwaltschaft geladen. Er soll zum Verdacht der Verbreitung von kinderpornografischem Material durch seinen Dienst X und den KI-Chatbot Grok aussagen.
Journalismus
Recht & Gesetz
|Nach einer Untersuchung der EU-Kommission muss TikTok Stellung zu dem Vorwurf nehmen, stark personalisierte Empfehlungen und das ununterbrochene automatische Abspielen von Videos seien suchtfördernde Mechanismen.
|Der Europäische Gerichtshof hob die Entscheidung der Vorinstanz auf: Die 2021 vom irischen Datenschutz gegen Whatsapp verhängte 225 Mio. €-Strafe wegen Verstößen gegen EU-Recht muss neu verhandelt werden.
Internationales
|Meta und Google stehen in Kalifornien wegen des Suchtpotenzials sozialer Medien vor Gericht. Eine 20-jährige Klägerin sagt aus, die Apps hätten bei ihr bereits in jungen Jahren zu Depressionen und Suizidgedanken geführt.
|Spanien will nach australischem Beispiel junge Menschen vor »digitalem Wilden Westen« auf Social Media schützen. U.a. sollen Anbieter zur Altersüberprüfung ihrer Nutzer verpflichtet werden.
|Im April steigt die Jahresgebühr zur Finanzierung der BBC um 5,50 £ (6,32 €) auf 180 £ (206,88 €). 2024/25 zahlten 23 Mio. Haushalte 3,8 Mrd. £ (4,38 Mrd. €) ein, Verweigerer enthielten dem Sender 550 Mio. £ (633 Mio. €) vor.
Personalia
|Bei der deutschen Radiomarke avancierten der kaufmännische Leiter Christian Geisler zum Chief Financial Officer und der nationale Programmdirektor Alexander Hajek zum Chief Content Officer. Wie gehabt berichten sie an CEO Olaf Hopp.
|Dana Walden, als Co-Chefin von Disney Entertainment u.a. verantwortlich für das Streaminggeschäft, übernimmt ab der Aktionärsversammlung am 18. März die neu geschaffene Position als President and Chief Creative Officer.
Keine Kurz-News mehr verpassen und einfach den Newsletter abonnieren: