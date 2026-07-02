MultiDyne übernimmt Assets von MRMC

MultiDyne Video & Fiber Optic Systems übernimmt die Assets von MRMC (Mark Roberts Motion Control) und bündelt sie in der neu gegründeten MultiDyne Robotics & Motion Control. Die Marke MRMC, die für Kamera-Robotik und Motion-Control-Technik steht, bleibt dabei erhalten.

Für MultiDyne schließt die Übernahme eine Lücke am Anfang der Produktionskette: Während das Unternehmen bislang auf Transport, Verarbeitung und Management von Signalen spezialisiert ist, bringt MRMC Tracking und Motion-Control-Technik direkt in der Akquisition mit. Überschneidungen zwischen den Portfolios gibt es laut MultiDyne praktisch keine – stattdessen ergänzen sich Glasfaser-Transport, Signalverarbeitung und Kamera-Interfaces mit MRMCs robotischer Kameratechnik. Zudem stärkt die Übernahme MultiDynes internationale Präsenz, insbesondere in Europa.

»Gemeinsam schaffen unsere Technologien ein durchgängiges Ökosystem für Content-Creator, Broadcaster und Live-Produktionsprofis weltweit«, so MultiDyne-CEO Frank Jachetta zur Fusion.