Coca-Cola Arena Dubai rüstet auf DirectOut Prodigy.MP um

Die Coca-Cola Arena zählt zu den bekanntesten Live-Entertainment-Locations im Nahen Osten und ist die erste ganzjährig betriebene, vollklimatisierte Multifunktionsarena der Region. Im September 2025 stellte die Venue ihr generalüberholtes Audiosystem vor: Neben einem neuen d&b Line-Array-System integrierte das Team zwei Prodigy.MP-Plattformen von DirectOut.

Verantwortlich für die Entscheidung war Julian A Chetty, Head of Technical Services der Arena. Er hatte ursprünglich eine Maven.A im Auge, entschied sich dann aber für die größeren Prodigy.MP-Einheiten.

Beide Prodigy.MP-Einheiten sind mit Dante/Milan-Dual-Netzwerkkarten, zwei AES-SRC-I/O-Karten sowie einer AN8-I/O-Karte ausgestattet. Im Regelbetrieb arbeitet eine Einheit als Primärsystem, die zweite liefert vollständige Redundanz. Die Prodigys fungieren als Master-Clock für das Milan-Setup der Arena und stellen zugleich analoge Outputs als redundantes Sekundärprotokoll bereit. Damit übernehmen sie Systemmanagement, Clocking, Routing und Backup-Pfade gleichermaßen.

Chetty sieht in der Plattform weit mehr als einen reinen Matrixprozessor: Durch die in den vergangenen zwei Jahren hinzugekommenen Funktionen komme das Gerät inzwischen der Funktionalität eines vollwertigen Audio-Pults nahe.

Die Praxistauglichkeit stellte das System zuletzt bei einem ausverkauften Auftritt von Majid Al Mohandis im Mai 2026 unter Beweis. Auch international gastierende Produktionen bringen zunehmend eigene Prodigy-Systeme mit – etwa Teddy Swims, dessen Tour-Setup gleich drei Prodigy.MP-Einheiten umfasste.

Für den technischen Support vor Ort sorgt 7Hertz, offizieller DirectOut-Distributor in den Emiraten.