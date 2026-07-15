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Spark zieht 2027 nach Barcelona-Montjuïc um

Nach der Premiere im Rahmen der ISE 2026 wächst die Creative-Industry-Plattform Spark weiter: Am 3. und 4. Februar 2027 bezieht die Veranstaltung größere Flächen in der Fira de Barcelona Montjuïc.

©NonkonformSpark, die von Samsung unterstützte Plattform für Virtual Production, Gaming und Live Experience Design, geht 2027 in die zweite Runde. Wie Veranstalter Integrated Systems Events mitteilt, zieht das Event von seinem bisherigen Standort in die Fira de Barcelona Montjuïc um. Der neue Ort bietet Platz für größere Installationen, mehr Aussteller sowie ein erweitertes Bühnen- und Konferenzprogramm. Der Montjuïc-Standort ist der historische Stammsitz der Messe Fira de Barcelona und umfasst mehrere Messehallen. Er wird bis heute regelmäßig für Fachmessen und Kongresse genutzt, unter anderem für Teile des Mobile World Congress.

Die Premiere von Spark 2026 fand im Rahmen der Integrated Systems Europe (ISE) statt und zählte vier interaktive Partnerinstallationen, 30 Sessions und 63 Speaker – darunter Vertreter von Netflix und 0207 Def Jam. Als Headline-Sponsor zeigte Samsung mit „The Wall for Virtual Production“ (IVC Series) eine Produktionsumgebung für virtuelles Storytelling. Weitere Partner der Auftaktausgabe waren MoSys, 3Cat und Lab of Tomorrow.

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Mike Blackman, Managing Director der ISE.

Mike Blackman, Managing Director von Integrated Systems Events, sagt: »Spark hat gezeigt, dass die Creative Industry einen Ort braucht, an dem Kreativität und Produktionstechnologie bereits am Anfang eines Projekts zusammenfinden – dort, wo Ideen entstehen und neue Formate entwickelt werden.«

Für die kommende Ausgabe kooperiert Spark erneut mit der ISE Foundation, um Nachwuchskräften frühzeitig Einblicke in Produktionsumgebungen und Berufsbilder der Branche zu vermitteln.

Interessenten können sich ab sofort als Aussteller, Speaker, Sponsor oder Besucher registrieren.

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