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Verlosung: Sicherheitslücken finden, bevor es andere tun

film-tv-video.de verlost einen IT-Security-Check von Riedel Networks im Wert von mehreren Tausend Euro – jetzt mitmachen!

Riedel Networks setzt für die Analyse moderne Scan-Technologien ein.

Medienunternehmen geraten zunehmend ins Visier von Cyberangriffen – Produktionsdaten, Streaming-Infrastruktur und Redaktionssysteme bieten reichlich Angriffsfläche. Gemeinsam mit Riedel Networks verlost film-tv-video.de daher einen [R.E.D.] Schwachstellen-Scan im Wert von mehreren Tausend Euro, der IT-Infrastrukturen gezielt auf Schwachstellen prüft. Die Teilnahme lohnt sich: Wer gewinnt, erhält einen kompletten Sicherheitscheck, wie ihn Unternehmen sonst nur gegen erhebliche Investition bekommen.

Der Scan bewertet die Infrastruktur scope-basiert und priorisiert Ergebnisse nach dem CVSS-Standard – wer teilnimmt, sieht damit sofort, wo akuter Handlungsbedarf besteht. Ein strukturierter Maßnahmenplan liefert konkrete Schritte zur Risikominimierung, ein optionaler Re-Test prüft anschließend, ob die Maßnahmen wirken. Am Ende steht ein Management Summary, das die Ergebnisse verständlich aufbereitet und sich direkt für interne Entscheidungen nutzen lässt.

Riedel Networks setzt für die Analyse moderne Scan-Technologien ein und liefert sowohl Highlight- als auch Summary-Reports. So lassen sich potenzielle Sicherheitslücken nicht nur identifizieren, sondern auch priorisiert abarbeiten.

Das bietet der [R.E.D.] Schwachstellen-Scan:

  • Scope-basierte Analyse
  • Priorisierung nach CVSS-Standard
  • Strukturierter Maßnahmenplan
  • Optionaler Re-Test
  • Management Summary für die interne Kommunikation
So einfach ist die Teilnahme

Wer seine IT-Infrastruktur auf Herz und Nieren prüfen lassen möchte, füllt das folgende Formular aus.

Einsendeschluss ist der 15. August 2026. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Broadcast DefenseRiedel Networks
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