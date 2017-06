NAB2017: Azilpix Studio One – Kamerasystem für VR und mehr

Axon präsentiert mit Azilpix Studio One ein virtuelles Kamerasystem, das für Live-Video-Capture und – Streaming gedacht ist – in 360 Grad, aber auch ganz konventionell nutzbar.

Azilpix Studio One wurde von einer Gruppe belgischer Akademiker und von mehreren Herstellern von Broadcast-Technologie, darunter Axon, entwickelt. Das System nutzt bis zu sechs Kameras mit hoher Auflösung und Weitwinkel- oder Fisheye-Obektiven, um Live-Events aus den unterschiedlichsten Winkeln aufzuzeichnen.

Es lässt sich in eine herkömmliche, aber auch in eine IP-Broadcast-Umgebung einbinden. Auch für Virtual-Reality-Videoproduktionen ist es ausgelegt und eignet sich so für Internet-Streaming oder Live-Sendungen.

Jan Eveleens, CEO von Axon, sagt: »Studio One wird es speziell Produzenten mit kleinen Budgets ermöglichen, Sendungen aufzuzeichnen und zu streamen. Wir erstellen aus einer physischen Kamera mehrere „virtuelle Kameras“, und durch den Einsatz der extremen Weitwinkel stellen wir sicher, dass Studio One kein Blickwinkel entgeht.«

Ein weiterer Bestandteil des Systems ist der Azilpix-Server, auf den die diversen Kamerastreams aufgezeichnet werden.

Aus der Sicht von Axon eignet sich das System besonders für Live-Produktionen wie etwa Konzerte, Sport-Events oder Konferenzen. Diese Produktionen können mit dem System wie erwähnt in 360 Grad stattfinden, aber auch ganz konventionell.

Axon hat für das System ein Interface entwickelt, das es ermöglicht, die Kameras direkt mit der Control- und Monitoring-Software Cerebrum von Axon zu steuern. <br />



Eckdaten Kamera