Arri: Amira Live für Multicam-Anwendungen

Eine neue Kamera von Arri: Die Amira Live ist für Multicam-Anwendungen optimiert und bringt einen direkt andockbaren Glasfaseradapter mit.

Die Amira Live ist eine neue Version der Arri-Kamera Amira. Die neue Version wurde speziell für Live-Übertragungen mit mehreren Kameras entwickelt und kommt ohne externe Verkabelung zwischen dem Kamerabody und dem Glasfaseradapter aus. Damit verbindet die Amira Live die Effizienz und einfache Konfiguration einer Systemkamera, wie sie bei Live-Produktionen gewünscht ist, mit dem Cine-Look, den sie als Kamera mit S35-Sensor ermöglicht — denn die Amira Live setzt auch weiterhin auf den S35-Sensor ALEV-III von Arri, der auch in der Alexa eingesetzt wird.

Mit der neuen Version, die sehr viel weniger Kabel im Umfeld der Kamera aufweist, wird die Konfiguration einfacher und der Einsatz bei Live-Produktionen verlässlicher. Zusammen mit einem Software-Update mit vielen neuen Funktionen stellt Arri auch den VMM-1-Multicam-Suchermonitor vor, der die optimale Ergänzung für die Amira Live darstellt, erläutert Arri.

Wie andere für die Multicam-Übertragung angepasste S35-Kameras benötigte die Amira bisher mehrere externe Kabel, um die Kamera selbst mit dem Glasfaser-Backend für die SMPTE-311M-Signalübertragung zu verbinden. Für Live-Broadcaster stellen diese Kabel aber weiteren Aufwand und ein unerwünschtes, zusätzliches Risiko für versehentliche Verbindungsabbrüche oder Beschädigungen dar. Die Amira Live beseitigt nun diese Risiken und ist durch ihre übersichtliche und damit auch schnellere und einfachere Kamerakonfiguration im Vorteil.

Mit ihrem kabellosen Design wirkt die Amira Live — operational betrachtet — eher wie eine klassische Systemkamera, wie sie typischerweise bei Multicam-Übertragungen oder -Aufzeichnungen im Einsatz ist. Das verbindet die Amira Live aber mit einem großen Sensor, der allein schon einen »filmischeren« Look mit geringerer Schärfentiefe ermöglicht. Der Sensor bringt aber auch den hohen Kontrastumfang mit, und die Kamera bietet insgesamt auch die Arri-Color-Science mit ausgefeilter Farbverarbeitung mit. Dadurch können auch Live-Bilder auf einem höheren Qualitätsniveau und einem neuen Look umgesetzt werden, so Arri.

Zeitgleich zur Einführung der Amira Live wird insgesamt für die Amira-Produktfamilie das neue Software-Update SUP 6.1 veröffentlicht. Zu den vielen Verfeinerungen gehören verbesserte Rauschunterdrückung, höherer Sharpness-Bereich, bessere Korrektur von Pixelfehlern sowie automatisches Hochfahren. Das Update fügt dem Sucherbild eine grüne Tally-Anzeige hinzu und ermöglicht die Intercom-Talkback-Funktion über den VTR- oder einen User-Button, was die Kommunikation beim Einsatz der Kamera auf der Schulter erleichtert.

Mit dem SUP 6.1 kann die Blendensteuerung des RCP (Remote Control Panel) ohne ein zusätzliches Gerät direkt mit Cforce-RF-Motoren verwendet werden. Dies erleichtert den Einsatz von für Filmproduktionen entwickelten Prime- und Zoom-Objektiven mit dem gleichen Komfort und Workflow wie mit herkömmlichen Objektiven für EFP- und Systemkameras und sorgt so für mehr kreative Flexibilität und neue hochwertige Looks.

Eine weitere Komponente des neuen Amira-Live-Systems ist der Monitor VMM-1. Dieser vielseitige 10-Zoll-Suchermonitor von Arri wird direkt an die Schnittstelle für den Kamerasucher angeschlossen oder kann mit dem Camera Control Panel CCP-1 verbunden werden. Er verfügt über Bedienelemente für Kontrast, Farbe, Hintergrundbeleuchtung und Peaking (einschließlich Peaking-Ein-/Aus-Schalter), einen physischen Ein-/Aus-Schalter für das frontseitige Tally sowie zwei User-Buttons. Zum Monitor gehört die verstellbare, schnell lösbare Monitor-Halterung MYS-1 von Arri, die speziell für den VMM-1 und Multikamera-Anwendungen entwickelt wurde.

Die Amira Live ist ab sofort bestellbar. Prototypen wurden bereits bei Live-Produktionen der deutschen Magier Ehrlich Brothers auf RTL, einer David-Guetta-Produktion sowie einer WDR-Talkshow eingesetzt.

Glasfaser-Backend und RCPs

Das Arri Multicam System beinhaltet ein einfach zu integrierendes SMPTE-311M-Glasfaserübertragungssystem, das in Zusammenarbeit mit DTS entwickelt wurde. Die Kombination aus Arri-Kameras und dem Glasfasersystem liefert cineastische Bilder mit der Effizienz eines klassischen Live-Übertragungssystems. Amira Live ermöglicht es, parallel für ein Finishing oder für Zeitlupeneffekte in der Kamera aufzuzeichnen – während gleichzeitig das HD- oder UHD-Signal an den Ü-Wagen oder ein Studio übertragen wird.

Arri-Multicam-Kameras sind mit den branchenüblichen Sony-RCPs steuerbar, so dass Bildingenieure weiterhin die Tools verwenden können, mit denen sie vertraut sind. Das System erlaubt die Sony-RCP-Bildparameter- und Blendensteuerung für ENG-Style-PL- und -B4-Objektive inklusive Box-Objektive, EF-Objektive sowie auch Cine-Style-Objektive, die üblicherweise bei High-End- Kino- und -TV-Produktionen verwendet werden. Einen noch flexibleren und fortschrittlicheren RCP-Betrieb bietet das voll konfigurierbare Skaarhoj RCP V2, das den Zugriff auf alle relevanten Kameraparameter einschließlich LUTs und Setup-Dateien über das Arri Camera Protocol CAP unterstützt. Dies ermöglicht einen modernen Workflows angepassten RCP-Einsatz, der weit über Standard- RCPs hinausgeht, aber den traditionellen RCP-Workflow beibehält.