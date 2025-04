Aja stellt Dante-12GAM 12G-SDI Audio vor

Das SDI/Dante-Audio-Konvertierungsgateway mit Zweikanal-LC- und BNC-Anschlussoptionen ermöglicht nahtlose Überbrückung zwischen SDI-Quellen und -Zielen.

Aja Video Systems kündigte Dante-12GAM an, einen neuen einkanaligen 12G-SDI Dante Audio Embedder/Disembedder Mini-Converter. Dante-12GAM bietet die gleiche Kernfunktionalität wie der OpenGear OG-Dante-12GAM von Aja und optimiert hybride IP-Workflows, indem es die Verbindung zwischen SDI-Quellen und -Zielen mit eingebettetem Audio zum/vom Dante-Audio-Ökosystem erleichtert, was die Verteilung von mehrkanaligem, hochauflösendem Digitalaudio mit geringer Latenz über ein Switched-Ethernet-Netzwerk ermöglicht.

Mit einem modernen Gehäusedesign, einschließlich eines LCD-Displays mit Steuertasten, kann Dante-12GAM 16 Audioeingangskanäle aus- und 16 Audioausgangskanäle einbetten, was bis zu 32 Dante-IP-Audiokanäle ermöglicht. Profis können diese Kapazität über Dante-12GAM-TR-LC und Dante-12GAM-TR-BNC, die über optionale LC-Glasfaser- bzw. BNC-SFP-Transceiver-Verbindungen verfügen, auf 64 Kanäle erweitern.

»Da die Nachfrage nach Dante weiter steigt, müssen Profis in der Lage sein, Audio einfach in ein Dante-Audionetzwerk und ältere SDI-Umgebungen einzubetten und daraus zu entfernen. Dante-12GAM erfüllt nicht nur diesen Bedarf, sondern ist auch das erste seiner Art, das eine LC-Glasfaseroption bietet. Es vereint alle Funktionen unseres OG-Dante-12GAM-Audio-Embedder/Disembedder in einem Mini-Converter-Formfaktor, um eine Reihe von Feld- und Mobilanwendungen zu unterstützen, und eröffnet neue Möglichkeiten für Projekte, die größere Entfernungen erfordern«, so Nick Rashby, Präsident von Aja. «Seine Einführung markiert auch das Debüt unseres Mini-Converter-Designs der nächsten Generation, das wir auf der NAB vorstellen werden.«

Funktionen im Überblick

2G-SDI-Audio-Einbettung in/aus dem Dante-Audio-Ökosystem.

Unterstützung von bis zu 32 Dante-Audiokanälen in einem kompakten Design über einen einzelnen Videokanal (oder Dual-Channel-Video-SFP-Optionen) mit unabhängigen 12G-SDI-Eingangs- und Ausgangsanschlüssen, die jeweils 16 Audiokanäle für insgesamt bis zu 64 Audiokanäle unterstützen.

Ein 12G-SDI-BNC-Eingang und -Ausgang für bis zu 4K/UltraHD-Unterstützung.

Dante-Netzwerkredundanz über integrierte primäre und sekundäre etherCon-GigE-Ports.

Die Möglichkeit, Dante-Audiokanäle über SDI zu übertragen, ohne dass ein externes SDI-Quellsignal mit zwei integrierten Signalgeneratoren vorhanden ist.

Kompatibilität mit einer Reihe von Audinate-Software für Routing- und Konfigurationsoptionen, einschließlich Dante Controller und Dante Domain Manager.

Erstkonfiguration des Netzwerks über die kostenlose Aja eMini-Setup-Software.

Fernüberwachung von Signalstatus und Konfiguration über eine intuitive Web-Benutzeroberfläche.

Ein 2,2-Zoll-LCD-Informations- und Konfigurationsbildschirm mit vier Steuertasten für Zurück, Eingabe, Auf und Ab.

Unterstützung für Netzwerksynchronisationsstandards, einschließlich PTPv2, SMPTE 2110-30 und AES67.

PoE (+) am primären Ethernet-Port.

10-18 VDC geregelt, 4-poliger Mini-XLR und ein 12 V, 60 W Netzteil.

Aja Fünfjahresgarantie.

Aja Dante-12GAM kann mit LC-Glasfaser- oder zusätzlichen BNC-SFP-Modulen als Dante-12GAM-TR-LC und Dante-12GAM-TR-BNC bestellt werden, die alle Funktionen von Dante-12GAM bieten, jedoch über die doppelte Kanalkapazität verfügen, um bis zu 64 Kanäle für gleichzeitige SDI/Dante-Audio-Überbrückung pro Gerät zu unterstützen.

Mögliche Workflows

Preise und Verfügbarkeit

Aja Dante-12GAM ist demnächst über das weltweite Händlernetz von Aja für 2295 US-Dollar (UVP) erhältlich. Dante-12GAM-TR-LC und Dante-12GAM-TR-BNC werden ebenfalls in Kürze für jeweils 2995 US-Dollar (UVP) erhältlich sein. Eine Dante-12GAM Video SFP-Upgrade-Lizenz für den Nachverkauf wird für 199 US-Dollar (UVP) erhältlich sein. Die Module FIBERLC-TR-12G SFP und BNC-TR-12G SFP werden für jeweils 559 US-Dollar UVP erhältlich sein.