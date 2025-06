Astera kündigt kabellose LED-Fresnel QuikPunch an

Astera stellt den QuikPunch vor, einen batteriebetriebenen LED PAR Scheinwerfer mit Fresnellinse, der für Beleuchtungsprofis entwickelt wurde, die ein schnelles, helles und vielseitiges Licht benötigen.

In Anlehnung an den beliebten QuikSpot mit 3″-Linse, aber mit höherer Größe, Lux-Leistung und Strahlsteuerung, ist der QuikPunch mit seiner 5″-Fresnel-Linse der erste Scheinwerfer, der die Vorteile der vielseitigen Eigenschaften eines LED-PAR-Scheinwerfers mit der optischen Qualität eines Fresnel-Scheinwerfers in einem kabellosen Scheinwerfer vereint.

Der QuikPunch wurde entwickelt, um einen scharfen, hochintensiven Strahl für Spotlight-Anwendungen oder einen breiten, weichen Wash für die Beleuchtung großer Flächen zu liefern, und bietet eine saubere, schattenfreie optische Leistung ohne Farbverschiebung oder Streulicht. Der energieeffizienteste Spot von Astera bietet eine Spitzenleistung von 8.000 Lux in 3 Metern Entfernung bei einem Verbrauch von nur 75 Watt und liefert damit die gleiche Leistung wie ein traditioneller 650 W Wolfram Fresnel. Der eingebaute Akku ermöglicht eine Laufzeit von bis zu 4,5 Stunden bei voller Leistung und einen längeren Betrieb in den Modi mit reduzierter Leistung.

Ausgestattet mit der bekannten Astera Titan LED-Engine, RGBMA-Farbwissenschaft und OutputGain bietet der neue QuikPunch einen Zoombereich von 13º-60º und liefert einen ultra-scharfen, leicht zu kontrollierenden Footprint. Sein präziser Strahl erinnert an einen PC-Projektor für Kinos, kann aber auch den traditionellen Retro-Look von Wolfram-Fresnels nachahmen, wenn der optionale EdgeSoftener-Filter hinzugefügt wird. Dieses Zubehör ist besonders nützlich, wenn ein Frost-Effekt für eine bessere Aufnahme in der Kamera erforderlich ist oder um einen abgeschnittenen Hintergrund etwas weicher zu machen.

Die Kombination aus der hellen Leistung des QuikPunch und dem Abstrahlwinkel von 60º macht ihn zu einer effektiven Wahl für die gleichmäßige Ausleuchtung großer Flächen für einen Wash-Light-Effekt, der die mehrdiodigen 200-W-LED-Washer ersetzt. QuikPunch ist anpassungsfähiger als ein traditioneller Fresnel und bietet mit seinen Flügeltüren eine weitere Möglichkeit der Lichtschnittsteuerung. Selbst bei einem Winkel von 45° erzeugt QuikPunch einen scharfen und kontrollierten Lichtstrahl – ohne Flutung.

QuikPunch verfügt über einen 13º-60º-Zoom und integriert die QuikTurn-Funktion, um schnell breitere Abstrahlwinkel zu erreichen. Das intuitive tonnengesteuerte System ist eine effizientere Alternative zu herkömmlichen filterbasierten Zooms und ermöglicht es dem Benutzer, den Strahlengang mit einer einfachen Drehung sofort anzupassen. Ein mechanischer Anschlag bei 30° bietet eine taktile Mittelpunktsreferenz für schnelle, wiederholbare Einstellungen auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

Ob in einer Truss, auf einem Stativ als Backlight oder als eigenständiges Uplight, QuikPunch passt sich an nahezu jedes Rigging-Szenario an. Der abnehmbare Bügel enthält klappbare Füße und eine Airline-Schiene, so dass QuikPunch sowohl auf dem Boden als auch auf Lichtgittern eingesetzt werden kann. Der eingebaute KickStand ermöglicht ein schnelles Uplighting ohne Joch, und das 3/8″-Gewinde an der Rückseite unterstützt die Montage mit Baby-Pins oder flachen Superclamps.

Astera bietet für QikPunch eine Reihe von Hardware und kabellosen Werkzeugen an. Für die schnelle und einfache Montage und Remontage vom Boden oder der Traverse auf ein Stativ gibt es den neuen AirlineTrack-kompatiblen TrackSpigot 28/16. Mit ihm können Benutzer sowohl einen 28-mm-Pin als auch einen 16-mm-Empfänger an dem unendlich nützlichen abnehmbaren QuikPunch-Joch befestigen. Das TrackPin Compact-Zubehör ermöglicht eine extrem niedrige Rigging-Höhe und eine sanfte Pan-Steuerung. Wie bei AX5 und QuikSpot sind FlexCover erhältlich, mit denen sich QuikPunch problemlos in die Umgebung einfügen lässt.

Das TiltMeter, ein softwarebasiertes Tool, das auf dem OLED-Bildschirm des Geräts angezeigt wird, unterstützt die genaue Positionierung des Geräts und ist per Firmware-Update auch für QuikSpot erhältlich. Wenn die Astera Taste gedrückt wird (nicht mit der ChargingPlate verbunden), schaltet der Bildschirm dank des eingebauten Beschleunigungssensors auf die Anzeige des Neigungswinkels um. Durch erneutes Drücken der Taste kehrt die Anzeige in den Standardmodus zurück, nachdem die Fokussierung abgeschlossen ist.

QuikPunch ist voll kompatibel mit Asteras drahtlosem Ökosystem, einschließlich der AsteraApp, dem eingebauten LumenRadio CRMX, UHF, Bluetooth und Infrarot-Fernbedienung. Er unterstützt auch kabelgebundene 5-pin XLR in/out für kabelgebundenes DMX/RDM. Mit der ChargingPlate und der PrepBox kann der Benutzer DMX-Adressen zuweisen, Einstellungen vornehmen und die Geräte in Sekundenschnelle kabellos verbinden. Bis zu acht Geräte können gleichzeitig in einem speziellen ChargingCase geladen, konfiguriert und vorbereitet werden, was die Ausfallzeiten minimiert und die Effizienz maximiert.