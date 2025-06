Agentenbasierte KI-Lösung von HighField AI in OpenMedia

HighField AI arbeitet mit CGI zusammen, um den Broadcast-Grafik-Workflow für OpenMedia-Redaktionen zu optimieren.

HighField AI, die multimodale, agentenbasierte KI-Lösung, die speziell für Rundfunkredaktionen entwickelt wurde, gab die Integration in die Newsroomlösung CGI OpenMedia bekannt. HighField AI wurde für Nachrichtenteams entwickelt und automatisiert zeitaufwändige redaktionelle Produktionsaufgaben wie die Beschaffung von Grafiken und das Ausfüllen von Vorlagen für Nachrichtenbeiträge. Diese Integration reduziert die manuelle Arbeit um bis zu 75 %, so dass Journalisten mehr Zeit haben, sich auf das Erzählen von Geschichten zu konzentrieren, und gleichzeitig die Arbeitsabläufe in der Redaktion erheblich beschleunigt werden.

»HighField AI wurde mit einem klaren Ziel entwickelt – praktische Tools zu liefern, die die Arbeitsweise von Redaktionen verbessern und nicht umkrempeln«, sagt Ofir Benovici, Mitbegründer von HighField AI. »Nachrichtenteams stehen unter ständigem Druck, schnell zu arbeiten und auf mehreren Plattformen hochwirksame Geschichten zu liefern.

Doch die Zeit, die für manuelle Aufgaben wie die Beschaffung von Bildmaterial oder das Ausfüllen von Grafikvorlagen verloren geht, summiert sich schnell. Durch die direkte Integration mit Systemen wie CGI OpenMedia versteht HighField AI den redaktionellen Kontext einer jeden Story und automatisiert einen Großteil der manuellen Grafikvorbereitung. Das bedeutet, dass sich die Journalisten auf die Berichterstattung konzentrieren können, während HighField AI die sich wiederholende Produktionsarbeit im Hintergrund erledigt.«

»Wir bei CGI haben es uns zur Aufgabe gemacht, moderne Nachrichtenredaktionen mit flexiblen, wirkungsvollen Lösungen auszustatten«, sagt Michael Pfitzner, Vice President, Newsroom Solutions bei CGI. »HighField AI bietet eine intelligente Automatisierungsebene, die mit der offenen Architektur und der Newsroom-AI-Philosophie von OpenMedia übereinstimmt. Gemeinsam helfen wir den Sendern, die wachsenden Anforderungen an die Effizienz zu erfüllen.«

CGI OpenMedia unterstützt mehr als 50.000 Nutzer weltweit und bietet fortschrittliche Funktionen für den gesamten Workflow der Nachrichtenproduktion – von der Recherche und Story-Planung bis hin zum Skripting, der Veröffentlichung auf mehreren Plattformen und dem Rundown-Management. HighField AI analysiert in OpenMedia erstellte Geschichten und setzt KI-Agenten ein, um zeitaufwändige Produktionsaufgaben zu automatisieren – die Auswahl relevanter Grafiken, die Befüllung von Vorlagen mit kontextbezogenem Text, Bildmaterial und Metadaten sowie die Zusammenstellung von Paketen für die redaktionelle Prüfung. Dadurch wird die Vorbereitungszeit drastisch verkürzt, während die Journalisten die volle Kontrolle behalten und die Möglichkeit haben, Inhalte zu überprüfen und zu verfeinern.