Fonn-Gruppe setzt auf digitale Souveränität

Die Fonn-Gruppe verpflichtet sich zur Bereitstellung von Lösungen in der AWS European Sovereign Cloud, die AWS kürzlich angekündigt hat.

Die Fonn-Gruppe hat angekündigt, dass sie ihre Flaggschiffprodukte Saga und Mimir in der kommenden AWS European Sovereign Cloud einsetzen wird, sobald diese verfügbar ist. Diese strategische Initiative zielt direkt auf den zunehmenden Bedarf an digitaler Souveränität bei den europäischen Kunden ab und stellt gleichzeitig sicher, dass sie weiterhin von der hochmodernen, cloud-nativen Medienproduktionstechnologie von Mimir und Saga profitieren können.

AWS European Sovereign Cloud Der Cloud-Anbieter AWS reagierte auf die Weltpolitik und kündigte im Mai die AWS European Sovereign Cloud an, eine neue, unabhängige Cloud-Infrastruktur für Europa, die Ende 2025 in Brandenburg starten soll. Dafür plant AWS bis 2024 offenbar Investitionen in Höhe von 7,8 Milliarden Euro. Die Kernmerkmale der AWS European Sovereign Cloud sind demnach: Datenhoheit: Alle Metadaten verbleiben innerhalb der EU, AWS-Mitarbeiter außerhalb der EU haben keinen Zugriff.

Operative Souveränität: Der gesamte Betrieb wird ausschließlich von EU-Personal kontrolliert – von der Zugangssteuerung bis zum Kundendienst.

Physische Trennung: Die Sovereign Cloud ist physisch und logisch getrennt von allen anderen AWS-Regionen.

Die Ankündigung erfolgt in einer Zeit, in der das Thema Cloud-Souveränität immer mehr an Bedeutung gewinnt. Jüngste Entwicklungen wie die Kooperationsvereinbarung zwischen Amazon Web Services (AWS) und dem deutschen Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sowie die geplante Investition von AWS in Höhe von 7,8 Milliarden Euro in seine europäische Sovereign-Cloud-Infrastruktur unterstreichen dies. Die Fonn-Gruppe sieht diese AWS-Initiative als wichtige Unterstützung für Kunden, die sich in einem komplexen regulatorischen und geopolitischen Umfeld bewegen.

»Mimir und Saga haben der Bereitstellung robuster, sicherer und gesetzeskonformer Lösungen stets Priorität eingeräumt. Die AWS European Sovereign Cloud passt perfekt zu unserem Engagement für europäische Kunden, die eine verbesserte Datenresidenz und Betriebskontrolle anstreben«, so Haavard Myklebust, CEO der Fonn-Gruppe.

»Wir freuen uns, diese Plattform zu nutzen und sicherzustellen, dass unsere Kunden die Leistung von Saga und Mimir mit dem höchsten Maß an Vertrauen in die Datensouveränität nutzen können, ohne die Agilität und Leistung zu beeinträchtigen, die sie von unserer cloud-nativen, serverlosen Architektur erwarten.«

Die Lösungen von Mimir und Saga basieren auf AWS und nutzen eine serverlose, Microservices-basierte Architektur, die erhebliche Vorteile bietet, darunter:

Schnelle Bereitstellung von Funktionen und Updates.

Hohe Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit.

Häufige, unterbrechungsfreie Sicherheitsupdates.

Keine herkömmlichen, störenden Software-Upgrade-Projekte mehr.

Während Saga und Mimir kontinuierlich Technologie-Stacks auf der Grundlage von Fähigkeiten, Stabilität und geopolitischen Faktoren bewerten, wird die AWS European Sovereign Cloud als der praktikabelste Weg angesehen, um die strengen Souveränitätsanforderungen kurz- bis mittelfristig zu erfüllen, Risiken zu minimieren und gleichzeitig technologische Vorteile zu bewahren.

Die Fonn Gruppe arbeitet aktiv mit AWS zusammen, um den Start der European Sovereign Cloud vorzubereiten und ist bestrebt, ihre Lösungen dort so schnell wie möglich einzusetzen, um ihren Kunden einen klaren Weg zu mehr digitaler Souveränität zu bieten.