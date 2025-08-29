Leitz erweitert Cine Set um 40mm-Optik

Leitz kündigt einen Neuling für seine Hugo-Objektivserie an. Mit 40 Millimetern Brennweite und T1.5 füllt das Objektiv die Lücke zwischen 35mm und 50mm.

»Das 40mm ist eine klassische Brennweite der Kinematografie«, sagt Rainer Hercher, Geschäftsführer von Leitz Cine. »Als wir die Hugos auf den Markt brachten, erwies sich das als die am meisten nachgefragte Brennweite.«

Die Hugo-Serie deckt das Interesse an einem Look ab, »der modernen digitalen Sensoren Charakter und Weichheit verleiht, ohne die Kompromisse älterer Objektive einzugehen«, so das Unternehmen. Die Gläser der Hugo-Optiken werden auch in den M-Messsucherobjektiven verwendet. Die Hugo-Serie weist »eine sanfte Bildfeldwölbung mit einem Abfall zu den Ecken hin auf, der den Betrachter in die Bildmitte lenkt«.

Der Neuling wurde mit Unterstützung der Designer von Leica Camera entwickelt, um dem hohen Anspruch an Produkte aus Wetzlar gerecht zu werden.

Die Hugo-Serie bietet Kameraleuten einige Überraschungen. So liegt dem 66mm T2.1 das legendäre und nur in geringer Stückzahl produzierte Leica Elcan »Spionageobjektiv« der 1960er/70er Jahre zugrunde. In der 50mm Hugo-Optik kommt das Glas des »Kultobjektivs« Leica 50 mm f/0,95 Noctilux-M zum Einsatz.

Die Auslieferung des Hugo 40mm-Objektives ist für das vierte Quartal angekündigt. Vorbestellungen sind bereits jetzt möglich.