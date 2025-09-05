MMI: Middleware, AIOps und Open Source im Fokus

MMI präsentiert auf der IBC aktuelle Entwicklungen rund um Middleware, KI-basierte Betriebsmodelle und kosteneffiziente IT-Infrastrukturen für Medienunternehmen.

Skalierbare Middleware-Architekturen durch das Framework REDNET 2030

MMI entwickelt und betreibt medienorientierte IT-Lösungen – flexibel, sicher, skalierbar und 100 % nutzerzentriert. Mit dem REDNET DEV Center setzt das Unternehmen auf lizenzkostenfreie Open-Source- und MMI-spezifische Bausteine, die Medienhäusern maximale Unabhängigkeit und Anpassungsfähigkeit ermöglichen – bei voller Kontrolle über Daten, Systeme und Prozesse.

Das MMI-Operations-Team betreibt Lösungen wahlweise in der Kundenumgebung, in der Cloud oder hybrid – überwacht und gesteuert durch das REDNET OPS Center. So wird höchste Ausfallsicherheit, Transparenz und Skalierbarkeit garantiert.

Ob als Ausrüster, Entwickler oder langfristiger Partner: MMI begleitet Kunden von der Planung über die Umsetzung bis zum Betrieb – pragmatisch, agil und zertifiziert. Dabei fördert das Unternehmen aktiv die Weiterentwicklung der Open-Source-Bausteine – gemeinsam mit den Kunden. Für mehr Innovationskraft – made in Europe.

Interessierte Besucherinnen und Besucher können Termine für Gespräche oder Präsentationen in der IABM-Lounge (RAI Amsterdam – Entrance E, Forum Lounge) unter info@mmi-media.de vereinbaren.

Das bringt MMI mit auf die IBC

AIOps & Anomalieerkennung: KI-gestützter, skalierbarer Betrieb komplexer IT-Systeme

Chatbot-Integration: Interaktive Schnittstelle zu Middleware- und Drittsystemen

Kubernetes-Management: Anbieterneutrale UI zur Multi-Cluster-Administration

PostgreSQL-Migrationen: Lizenzkostenfreie Datenbanklösungen – Migrationen und Know-How

Korralda: Eventbasierte Disposition von Personal und Ressourcen in der Live-Produktion

Zentrale Warte: Zentrales Monitoring komplexer IT-Infrastrukturen durch MMI

Alle Lösungen zielen auf Kosteneinsparung, Betriebssicherheit und eine nachhaltige Nutzerentlastung. MMI versteht sich als technischer Partner – von der Planung bis zum Betrieb.