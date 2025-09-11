Apple kündigt Final Cut Camera 2.0 an

Version 2.0 macht einen Sprung nach vorn mit Unterstützung für ProRes Raw und Genlock auf iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max sowie für die Center Stage Frontkamera der neuen iPhone Modelle.

Final Cut Camera ist kostenlos im App Store verfügbar. Mit Final Cut Camera lassen sich Einstellungen wie Weißabgleich und manueller Fokus weiter anpassen. Final Cut Camera 2.0 baut auf diesen Features auf und bringt Unterstützung für ProRes Raw und Genlock auf das neue iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. Für volle kreative Kontrolle kommen mit dem Update auch intuitive, neue manuelle Anpassungen für die Center Stage Frontkamera der neuen iPhone Modelle sowie eine nahtlose Integration in Live Multicam in Final Cut Pro für iPad.

Final Cut Camera 2.0 bietet besondere Aufnahmemöglichkeiten auf dem iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max, den ersten Smartphones, die ProRes Raw aufnehmen können. Nutzer_innen können so unverfälschte Raw Daten direkt vom Kamerasensor aufzeichnen, für maximale kreative Freiheit in der Postproduktion. Das Update bringt erstmals auch die Open Gate Aufnahme – eine Technik, die den gesamten Kamerasensor nutzt, um ein weiteres Sichtfeld bei Auflösungen aufzunehmen, die größer als DCI 4K sind. Das bietet mehr Flexibilität beim Anpassen des Bildausschnitts, Stabilisieren der Aufnahmen und Festlegen der endgültigen Seitenverhältnisse – ganz ohne Einbußen bei der Bildqualität oder Performance.

ProRes Raw erfüllt die enormen technischen Anforderungen von Videos mit hoher Auflösung, indem es professionelle Workflows mit einem einzelnen, branchenüblichen Format zusammenführt, das die Flexibilität von Raw mit der bewährten ProRes Performance kombiniert. Durch Nutzung der dedizierten Media Engine in Apple Chips sorgt ProRes Raw für schnellere Exporte und kleinere, flexiblere Dateien als bei anderen Raw Formaten und ermöglicht so ein einzigartiges Erlebnis bei der Postproduktion. Mit den kommenden Releases von Final Cut Pro 11.2 und Final Cut Pro für iPad 2.3 erhalten Cutter_innen präzise Kontrolle über iPhone ProRes Raw Filmmaterial mit direkten Anpassungen für Belichtung, Farbtemperatur, Farbton und Demosaicing.

Final Cut Camera 2.0 unterstützt außerdem Genlock. So lassen sich iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max präzise mit anderen Aufnahmegeräten auf dasselbe Referenzsignal synchronisieren, damit jedes Einzelbild perfekt synchron ist. Mit dieser Technik können Kreative professionelle, bildgenaue Schnitte machen, ohne dafür stundenlang Bild für Bild manuell bearbeiten zu müssen. Drittanbieter haben Zugang zur Genlock API, sie wird bereits im neuen Blackmagic Design Camera ProDock verwendet.

Mit der neuen Center Stage Frontkamera von iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max ist es möglich, mit Final Cut Camera 2.0 im Hoch- oder Querformat aufnehmen, ohne das iPhone drehen zu müssen. Die Center Stage Frontkamera hat den größten und ersten quadratischen Frontkamera-Sensor bei einem iPhone mit einem weiteren Sichtfeld und einer höheren Auflösung.

Weitere Funktionen:

Unterstützung für Apple Log 2 , sodass man mit dem iPhone 17 Pro Aufnahmen mit einem noch größeren Farbraum in ProRes oder HEVC machen kann. Nutzer_innen können die Log 2 LUT in Final Cut Pro für iPad und Mac nutzen, um ihr Filmmaterial mit der Lebendigkeit der Originalszene anzuzeigen und zu schneiden.

Die Möglichkeit, Timecode zu aktivieren, mit Optionen wie Tageszeit, Aufnahmelauf oder externem Timecode für präzise Identifikation des Filmmaterials während der Postproduktion.

Unterstützung für Videoaufnahme mit der neuen 200 mm Tele‑Kamera mit ProRes bis zu 4K 60 fps auf dem iPhone 17 Pro für noch mehr Optionen beim Bild­ausschnitt.

Final Cut Camera 2.0 wird noch in diesem Monat als kostenloser Download oder als Update im App Store verfügbar sein. Final Cut Camera 2.0 erfordert ein iPhone Xs oder neuer mit iOS 18.6 oder neuer; einige Features erfordern iOS 26 oder ein iPhone 17 Pro.