DopChoice: Snapbag für Asteras QuikPunch
Die neue faltbare Softbox Snapbag erweitert die Möglichkeiten des aktuellen LED Fresnel-Scheinwerfers QuikPunch von Astera.
Die silberbeschichteten Innenflächen verstärken die Lichtausbeute. Die 50 mal 50 cm große Leuchtfläche der Softbox ist kompatibel mit dem Blendenvorsatz SGQ50W40. Snapbox ist für die kleinen drehbaren Flügel der QuikPunch-Scheinwerfer optimiert; die Klappen schieben sich beim Abbau in die Seitentaschen. Zwei Klettverschlussstreifen fixieren das System, auch in bei Vibrationen. Mit nur 850 g Gewicht und Abmessungen 51 mal 51 mal 44 cm kann der Vorsatz einfach abgebaut werden, wobei er sich auf sein Beutelmass zusammenlegt.