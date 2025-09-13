IBC, IBC2025, Licht: 13.09.2025

DopChoice: Snapbag für Asteras QuikPunch

Die neue faltbare Softbox Snapbag erweitert die Möglichkeiten des aktuellen LED Fresnel-Scheinwerfers QuikPunch von Astera.

@ DopCjhoice
Faltbare Softbox für Asteras QuikPunch LED-Scheinwerfer.

Die silberbeschichteten Innenflächen verstärken die Lichtausbeute. Die 50 mal 50 cm große Leuchtfläche der Softbox ist kompatibel mit dem Blendenvorsatz SGQ50W40. Snapbox ist für die kleinen drehbaren Flügel der QuikPunch-Scheinwerfer optimiert; die Klappen schieben sich beim Abbau in die Seitentaschen. Zwei Klettverschlussstreifen fixieren das System, auch in bei Vibrationen. Mit nur 850 g Gewicht und Abmessungen 51 mal 51 mal 44 cm kann der Vorsatz einfach abgebaut werden, wobei er sich auf sein Beutelmass zusammenlegt. 

