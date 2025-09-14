Cartoni: Neuer Fluidkopf für mobile Drehs

Mit dem Mixo21 stellt der italienische Support-Spezialist einen leichten Fluidkopf vor, der vor allem für den mobilen Einsatz gedacht ist.

Mit nur 3,6 kg Gewicht verbindet Mixo 21 das bekannte Gegengewichts-System mit einem neuen Vierstufen Fluidmechanismus. Mit 7+0 Voreinstellungen für Schwenks und Drehs sind genaue Bewegungen möglich. Der Stativkopf trägt bis zu 21 kg Gewicht. Die 100 mm-Kugel ist für leichte DSLR-Kameras ebenso geeignet wie für komplett ausgestattete ENG-Kameras. Der Kopf ermöglicht weiche Neigungen, intuitives Ziehen und hat eine Option zum freien Schwenken bei vollständiger Kontrolle.

Zusätzlich zum Mixo21 zeigt Cartoni den Encoded E-Master 30 mit der VR Box 2.0 für die Kontrolle von XR-, SFX-, VFX-und virtuelle Produktionsumgebungen. Die Köpfe der E-Serie unterstützen Metadaten für die Positionierung in Echtzeit und ermöglichen die nahtlose Einbindung von Grafikprogrammen und erweitern die Immersion für Livesport und virtuellen Sets.

Der Messestand 12.F31 von Cartoni befindet sich in Halle 12.