VIDI: Network Management System im Einsatz

VIDI-Geschäftsführer Jürgen Jahn gibt Einblicke in die größten Projekte 2024/25, und Gianni Weinand demonstriert im Video das Network Management System (NMS), das all dies ermöglicht.

Der Mediennetz-Spezialist VIDI hat die komplette Infrastruktur für Erst- und Zweitliga-Spielorte der Fußball-Bundesliga in Deutschland erneuert.

<br />



Geschäftsführer Jürgen Jahn berichtet im Interview über die Herausforderungen des Megaprojekts: Alle Stadien sind vollredundant mit 10G-Glasfaserstrecken an den zentralen Produktionsstandort Köln angebunden. Das firmeneigene Network Management System (NMS) überwacht dabei nicht nur klassische Netzwerkkomponenten, sondern auch Klimaanlagen und USV-Systeme.

VIDI managte im Sommer die Glasfaserinfrastruktur für die Fifa Club-WM in den USA mit NMS.

Mit der Integration des ST 2110-Standards setzt das Unternehmen neue Maßstäbe für Remote-Produktionen im Profisport.

Software-Entwickler Gianni Weinand demonstriert im Video das Network Management System (NMS), das alle Bundesliga-Stadien über redundante 10G-Glasfaserverbindungen steuert.