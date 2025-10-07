IBC, IBC2025, Messe, Software / IT: 07.10.2025

VIDI: Network Management System im Einsatz

VIDI-Geschäftsführer Jürgen Jahn gibt Einblicke in die größten Projekte 2024/25, und Gianni Weinand demonstriert im Video das Network Management System (NMS), das all dies ermöglicht.

Der Mediennetz-Spezialist VIDI hat die komplette Infrastruktur für Erst- und Zweitliga-Spielorte der Fußball-Bundesliga in Deutschland erneuert.


Jürgen Jahn über aktuelle VIDI-Neuheiten.

Geschäftsführer Jürgen Jahn berichtet im Interview über die Herausforderungen des Megaprojekts: Alle Stadien sind vollredundant mit 10G-Glasfaserstrecken an den zentralen Produktionsstandort Köln angebunden. Das firmeneigene Network Management System (NMS) überwacht dabei nicht nur klassische Netzwerkkomponenten, sondern auch Klimaanlagen und USV-Systeme.

VIDI managte im Sommer die Glasfaserinfrastruktur für die Fifa Club-WM in den USA mit NMS.

NMS ist das Herzstück der aktuellen Projekte: Remote-Produktion, Tracking-Daten und ST 2110-Standard inklusive.

Mit der Integration des ST 2110-Standards setzt das Unternehmen neue Maßstäbe für Remote-Produktionen im Profisport.

Software-Entwickler Gianni Weinand demonstriert im Video das Network Management System (NMS), das alle Bundesliga-Stadien über redundante 10G-Glasfaserverbindungen steuert. 

 

