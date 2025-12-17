Kamerasupport: 17.12.2025

Cartoni stellt neues Ragno Pod vor

Ragno Pod ist eine portable Stativerhöhung mit optionaler Operator-Plattform, die neue Perspektiven für Videofilmer und Kameraleute eröffnet.

©Cartoni
Ragno Pod ist eine portable Stativerhöhung.

Der italienische Hersteller Cartoni präsentiert mit dem Ragno Pod eine portable Stativerhöhung mit optionaler Operator-Plattform, die neue Perspektiven für Videofilmer und Kameraleute eröffnet.

©Cartoni
Ragno Pod hebt Kamera-Setups um über 60 Zentimeter an.
Erhöhte Perspektive

Ragno Pod hebt Kamera-Setups um über 60 Zentimeter an und ermöglicht so einen freien Blick über Menschenmengen und Hindernisse hinweg. Das System richtet sich an professionelle Anwender, die Live-Events, Nachrichtenbeiträge, Gottesdienste, Sportveranstaltungen oder Aufführungen filmen.

Robuste Konstruktion aus Luftfahrt-Aluminium

Die aus hochfestem Luftfahrt-Aluminium gefertigte Konstruktion vereint geringes Gewicht mit hoher Stabilität. Die breite Stativbasis ist mit allen gängigen Stativen kompatibel, die über Boden- oder integrierte Spreader sowie Gummifüße verfügen. Ein einzelnes verstellbares Bein ermöglicht präzises Nivellieren auf unebenen Untergründen, während ein patentierter Verriegelungsmechanismus die drei Beine während des Betriebs sicher fixiert.

Anti-Rutsch-Plattform
©Cartoni
Auf dieser Plattform kann man stehen.

Die optional erhältliche, faltbare Stehplattform bietet Kameraleuten eine großzügige, rutschfeste Standfläche. Durch die separate Konstruktion von Plattform und Stativbasis werden Vibrationsübertragungen minimiert und professionell stabile Aufnahmen gewährleistet.

©Cartoni
Alles lässt sich kompakt verpacken.

Die Plattform lässt sich für den Transport am Ragno Pod befestigen und findet zusammen mit der Stativerhöhung in der mitgelieferten, gepolsterten Transporttasche Platz.

Ragno Pod verspricht schnellen Aufbau und Einsatzbereitschaft in wenigen Minuten – unabhängig von den Umgebungsbedingungen.

