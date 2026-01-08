Aja: Trends 2026

Das Jahr 2025 war geprägt von etlichen Trends, die sich nach der Einschätzung von Aja Video Systems auch 2026 fortsetzen werden. Ein Überblick.

Videos etablieren sich auf breiter Basis: Hochwertige Videos wurden nicht nur zur Unterhaltung, Information und Aufklärung von Zuschauern weltweit eingesetzt, sondern auch, um chirurgische Präzision zu gewährleisten, Umgebungen zu überwachen und zu sichern, Ereignisse, Forschungsergebnisse und Beweise zu dokumentieren und vieles mehr.

Angesichts der Dynamik des Streamings und seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten für Verbraucher und Prosumer variieren Streaming-Setups jedoch in ihrer Komplexität. Während ein Video-Podcaster möglicherweise nur eine Kamera und ein Mikrofon benötigt, um einen Stream zu ermöglichen, kann eine Live-Sportveranstaltung oder Konzertproduktion einen Streaming-Workflow mit mehreren Kameras und Fernproduktionsfunktionen erfordern. Auf dieser Seite liefert Aja einen allgemeinen Überblick über Streaming und wichtige verwandte Begriffe und Protokolle, Formate und Codecs sowie einige Hinweise für den Einstieg in das Live-Streaming.

Die Aufmerksamkeit richtet sich auf bessere Pixel: Während UltraHD und 4K, 8K und sogar 16K weiterhin diskutiert wurden, stand High Dynamic Range (HDR) im Mittelpunkt und brachte neue Herausforderungen im Bereich der Farben mit sich. Aja bietet Tools, die das Farbmanagement und die Farbkonvertierung von Anfang bis Ende intuitiver machen. Hier gibt es weitere Infos.

IP-Interoperabilität rückt in den Fokus: Die Kosten für 25-GigE- und 100-GigE-IP-Netzwerktechnologie sind deutlich gesunken, was den Weg für SMPTE ST 2110 ebnete, während Dante, NDI und SRT sich weiterentwickelten und eine stärkere Verbreitung von IP vorantrieben. Welche Lösungen für IP-Video Aja bietet, listet diese Seite auf.

Remote-Produktion beflügelt den Content-Boom: Datei-Übertragungsmethoden wurden schneller, effizienter und sicherer, und auch Live-Streams von Nischenveranstaltungen erreichten ein breiteres Publikum. Wie man seine Remote-Produktionspipeline verbessern kann, erläutert Aja hier.