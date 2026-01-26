Canon: Automatisierte Video- und PTZ-Systeme

Intelligente Lösungen für Videokonferenzen, hybride Lernformate und Unternehmensproduktionen stehen für Canon bei der ISE im Fokus.

Canon präsentiert vom 3. bis 6. Februar 2026 in Barcelona seine neuesten PTZ- und automatisierten Videolösungen.

In mehreren thematisch gegliederten Technologiezonen will der Hersteller demonstrieren, wie automatisierte Multikamera-Setups in unterschiedlichsten professionellen Umgebungen zum Einsatz kommen. Im Fokus stehen demnach einfache Bedienbarkeit, hohe Effizienz und skalierbare Workflows – bei gleichzeitig konstant hoher Bildqualität.

Video Conferencing Zone: Canon präsentiert intelligente Video- und Audio-Tracking-Lösungen für moderne Meetingräume. Im Mittelpunkt stehen hybride Arbeitsmodelle und die nahtlose Integration mit etablierten Partnern wie Inogeni und StackControl.

Government Conference Zone: Diese Zone zeigt, wie sich Canon PTZ-Kameras in professionelle Konferenz- und Behördensysteme integrieren lassen. Demonstriert wird unter anderem die Zusammenarbeit mit Arbor, einer führenden Live-Streaming- und Recording-Plattform für den öffentlichen Sektor, beispielsweise für Rats- oder Gerichtsübertragungen inklusive Archivierung.

Automated Hybrid Learning Zone: Canon stellt hier praxisnahe Workflows für Bildungs- und Trainingsanwendungen vor. In Kombination mit Lösungen von Extron und TrackingMaster ermöglichen die PTZ-Kameras konsistente, hochwertige hybride und digitale Lernformate bei minimalem Bedienaufwand.

Corporate Studio Zone: Live-Demonstrationen zeigen, wie Unternehmen mit Lösungen von MultiCAM Systems und Zanus großformatige Inhouse-Studios realisieren können. Ein Highlight ist die innovative Multi-Camera-Orchestrierung. Zusätzlich präsentiert Canon die Integration mit dem XC-Protokoll, das eine präzise und reaktionsschnelle Kamerasteuerung in professionellen Produktionsumgebungen ermöglicht.