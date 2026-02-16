Peli stellt Euro-V Rack Cases vor

Peli Euro-V Rack Cases setzen neue Maßstäbe für die metrische Rack-Montage.

Peli Products, Hersteller von Schutzkoffern und tragbaren Beleuchtungssystemen, präsentiert die Euro-V Rack Case Serie. Die neue Familie robuster, rackmontierter Transportlösungen wurde für anspruchsvolle professionelle Einsatzbereiche entwickelt.

Typische Anwendungen sind unter anderem mobile Kommunikationssysteme, Steuer- und Bedieneinheiten oder auch Labor- und Testtechnik.

Die Euro-V Rack Cases verfügen über einen Stahlrahmen mit industriestandardisiertem Vierkant-Lochbild und unterstützen metrische Geräte über M6 Käfigmuttern. Für den Einsatz in herausfordernden Umgebungen konzipiert, sind die Cases mit wandmontierten zylindrischen Schwingungsdämpfern ausgestattet, die empfindliche Technik zuverlässig vor Stößen und Vibrationen schützen. Abgesichert werden Gerätegewichte von 10 kg bis 80 kg.

Die Serie ist in Höhen von 4U bis 10U erhältlich und bietet Racktiefen von 610 mm (24”) und 762 mm (30”). Damit decken die Euro-V Rack Cases ein breites Spektrum professioneller Anwendungen ab, darunter Kommunikations- und Broadcast-Systeme, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Medizintechnik sowie industrielle Systeme. Für einen einfachen Transport und komfortables Handling sind alle Euro-V Rack Cases serienmäßig mit acht schwarzen Kunststoffgriffen und integrierten Kantenrollen ausgestattet.

Ein zentrales Konstruktionsmerkmal der Euro-V Serie ist die Stapelbarkeit. Sie gewährleistet die vollständige Kompatibilität mit den Serien Peli Super-V und BlackBox Rack Cases.