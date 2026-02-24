Scoopa launcht Rough-Cut-Editor

Neue Editierfunktion ermöglicht schnelle und kosteneffiziente Erstellung von individuellen Newsedits, Klammermaterial und für Archivdownloads.

Die Scoopa GmbH erweitert ihre cloudbasierte Content-Distributionsplattform um den neuen Rough-Cut-Editor (RCE). Mit dem Feature können Rechtehalter, Host Broadcaster und Produktionsunternehmen erstmals einzelne Szenen direkt aus archivierten Mitschnitten selektieren, schneiden und exportieren – ohne die zugrunde liegenden Files kostenpflichtig aus dem Archivspeicher wiederherstellen zu müssen.

Gerade im Sport- und News-Bereich, wo Geschwindigkeit und Effizienz entscheidende Wettbewerbsfaktoren sind, bietet der RCE einen erheblichen operativen Vorteil: Statt vollständige 90-minütige Spielmitschnitte wiederherzustellen und herunterzuladen, können auch aus archivierten Videos gezielt relevante Szenen wie Tore, rote Karten oder Schlüsselmomente ausgewählt und als Einzelclips oder kompakte Highlight-Zusammenschnitte bereitgestellt werden.

Reduzierte Kosten, geringerer Traffic, schnellere Workflows

Durch den Wegfall kostenintensiver Restore-Prozesse pro Gigabyte sowie die Reduktion unnötigen Download-Traffics lassen sich signifikante Einsparungen im Distributions-Workflow erzielen. Gleichzeitig verkürzt sich die Time-to-Market für internationale Medienpartner erheblich.

Ein weiterer Vorteil: Der Ausgabe-Codec der exportierten Clips oder Rough Cuts kann individuell gewählt werden. Damit ermöglicht der RCE zugleich eine integrierte Cross-Conversion innerhalb der Plattform – ohne zusätzliche externe Encoding-Prozesse.

Neue Möglichkeiten durch SRT-Live-Ingest in Broadcast-Qualität

In Kombination mit dem bereits verfügbaren SRT-Live_ingest – realisiert in Partnerschaft mit GlobalM – entsteht ein durchgängiger Workflow von der Live-Einlieferung bis zur weltweiten Bereitstellung:

• Live-Ingest von Worldfeeds oder Basissignalen in High-Resolution-Broadcastqualität

• Speicherung in einer mehrfach redundanten, geoduplizierten Cloud-Infrastruktur

• Sofortiger Zugriff auf vollständige Mitschnitte oder individuelle Highlight-Schnitte

Host Broadcaster und Produzenten können damit neben klassischen Highlight-Shows oder News-Access-Angeboten auch komplette Livesignale zeitnah verfügbar machen und internationale Verwerter flexibel bedienen.

Mehr strategischer Wert aus vollständigen Event-Mitschnitten

Der Upload kompletter Sportveranstaltungen in die Scoopa-Infrastruktur gewinnt durch den RCE zusätzlich an strategischer Relevanz: Inhalte sind global verfügbar, skalierbar abrufbar und können sowohl vollständig als auch szenenbasiert genutzt werden – schnell, flexibel und kosteneffizient.

Der Rough-Cut-Editor ist als optionales Add-on pro Plattform verfügbar.

Mit dem Launch des RCE unterstreicht Scoopa seine Position als technologischer Innovationspartner für Sportrechtehalter, Broadcaster und Medienunternehmen weltweit.