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Equipment

Brahma AI und Google Cloud kooperieren bei KI-gestützten »Digital Humans«

Ziel der Zusammenarbeit ist die Entwicklung und Skalierung hochauflösender, interaktiver »Digital Humans« für den globalen Unternehmenseinsatz.

Im Mittelpunkt der Partnerschaft stehen sogenannte »Atmans« – digitale Ebenbilder realer Personen. Die Atmans ermöglichen mehrsprachige, authentische Kommunikation und sollen in Branchen wie Gesundheitswesen, Einzelhandel, Medien und Sport eingesetzt werden.

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Prime Focus Technologies und Metaphysic sind zu Brahma AI verschmolzen.

Die technische Grundlage bildet Brahma AI Studio, das nativ auf Google Cloud aufbaut und Googles generatives Videomodell Veo sowie das multimodale Sprachmodell Gemini nutzt. Die Audioinfrastruktur VAANI von Brahma AI übernimmt die sprachliche Lokalisierung und stellt sicher, dass Mimik und emotionale Nuancen der Originalperformance erhalten bleiben.

Anwendungsfälle 

Die Partner skizzieren konkrete Einsatzszenarien: Im Gesundheitswesen könnten Kliniken digitale Zwillinge behandelnder Ärzte einsetzen, um Patienten rund um die Uhr in ihrer Muttersprache zu informieren. Im Sport könnten Athleten über ihre digitalen Identitäten persönlich mit Millionen von Fans interagieren. Handel und Werbung könnten von mehrsprachigen Markenbotschaftern profitieren.

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Brahma AI und Google Cloud kooperieren.

Fälschungsschutz als Kernprinzip

Brahma AI betont, dass sämtliche digitalen Identitäten nur mit ausdrücklicher Zustimmung der jeweiligen Personen erstellt werden. Jedes generierte Asset erhält beim Erstellen automatisch ein unsichtbares, manipulationssicheres digitales Wasserzeichen auf Basis der C2PA-Technologie. Damit lässt sich jeder Inhalt lückenlos auf seinen Ursprung zurückverfolgen.

»Wir brauchen Systeme, denen wir vertrauen können, und eine Qualität, hinter der wir stehen können«, sagte Prabhu Narasimhan, CEO von Brahma AI. Thomas Kurian, CEO von Google Cloud, ergänzt, die Anforderungen an Sicherheit und ethische Governance seien noch nie so hoch gewesen wie heute.

Hintergrund

Brahma AI ist aus Prime Focus Technologies (PFT) und Metaphysic entstanden. Google Cloud betreut Kunden in mehr als 200 Ländern und Territorien.

Beispiel für einen Clip mit einem »Atman« – hätten Sie’s gemerkt?

Brahma AIGoogle CloudPrime Focus Technologies
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