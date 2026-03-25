Foundry übernimmt Griptape

Foundry, Entwickler von Kreativsoftware für die Medien- und Entertainmentbranche, hat die Übernahme von Griptape abgeschlossen. Das 2023 in Seattle gegründete Unternehmen ist ein Pionier im Bereich KI-Orchestrierung für professionelle Produktionsumgebungen.

Von der Experimentierphase in den Produktionsalltag

Mit der Akquisition baut Foundry seine KI-Strategie weiter aus. 2021 startete das Unternehmen damit – mit der Veröffentlichung von CopyCat. Während Studios zunehmend von der Experimentierphase zur alltäglichen Produktionsnutzung von KI übergehen, wächst der Bedarf an zuverlässiger Kontrolle über KI-Modelle. Griptape adressiert genau diesen Bedarf: Die Plattform ermöglicht den kontrollierten Zugriff auf Open-Source- und kommerzielle KI-Modelle in einem entwicklerfreundlichen Framework – und das bei strikter Einhaltung der Sicherheits- und Nachverfolgungsanforderungen großer Produktionsumgebungen.

Robuste Architektur für komplexe Pipelines

Griptape basiert auf einer hochgradig erweiterbaren Python-Architektur, die auf Skalierbarkeit, Workflow-Langlebigkeit und Integration in bestehende Infrastrukturen ausgelegt ist – inklusive Produktionsmanagement und Render-Farm-Übergaben. Neben einfachen Chat-Interfaces ermöglicht die Plattform die Erstellung und Verwaltung sicherer, programmierbarer Agenten, die Aufgaben innerhalb von Griptape und entlang der gesamten Pipeline unterstützen. Foundry plant, Griptape weiterzuentwickeln und in seine kreativen Tools zu integrieren – darunter Nuke.

»Indem wir Griptape in Foundry integrieren, können wir unseren Kunden die Werkzeuge bereitstellen, mit denen sie ihre kreative Vision effizienter umsetzen und dabei die Kontrolle behalten«, sagt Jody Madden, CEO von Foundry. Kyle Roche, Gründer und CEO von Griptape, ergänzt: »Foundrys tiefe Verwurzelung in VFX und Animation sowie seine KI-Fähigkeiten bieten die perfekte Plattform, um unsere Technologie zu skalieren und jedens große Studio weltweit zu erreichen.«