Minute Media übernimmt VideoVerse

Die indische Firma VideoVerse mit ihrer KI-Plattform Magnifi für Sportvideos wurde von Minute Media übernommen.

Die Übernahme ermöglicht es dem US-Spezialisten für Technologie und Sportinhalte die Einführung einer vollständig integrierten Lösung zur Erstellung, Verbreitung und Monetarisierung von Inhalten von Minute Medias strategischen Partners bei Teams, Ligen und Verbänden. Umgekehrt können Kunden von Magnifi auf die Lösungen von Minute Media zurückgreifen.

Auf dem schnell wachsenden Sportgebiet hilft Magnifi mittels KI, der Verarbeitung natürlicher Sprache und maschinellem Lernen dabei, visuelle und akustische Signale zu analysieren, um Höhepunkte zu identifizieren und das Wesentliche eines Spiels schnell und über viele Plattformen zu den Fans zu bringen. Zum Leistungsumfang gehören generative KI-Features wie mehrsprachige Untertitelungen, automatische Generierung von Minibildern und Metadaten sowie dynamische regelbasierte End-to-Ende Automatisierung.

Die Technologie von VideoVerse erweitert das Ecosystem von Media Minute und stärkt die STN-Plattform für Ligen und neue Formate von Partnern. Beide Firmen wollen die KI-Forschung in Indien mit Schwerpunkt auf Videofunktionen der nächsten Generation ausbauen.

»Wir freuen uns sehr, die engagierten Teams und die soliden Kompetenzen von VideoVerse in die Minute Media-Familie aufzunehmen, um Teams und Ligen eine Full-Stack-Lösung von der Erstellung über die Verbreitung bis hin zur Monetarisierung anzubieten«, so Asaf Peled, Gründer und CEO von Minute Media. »Darüber hinaus werden die Marken, Partner und Kunden von Minute Media dank der Technologien von VideoVerse das Beste im Bereich der KI-gestützten Erstellung erleben und nutzen können.«