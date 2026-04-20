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Aja Bridge Live IP im Video
Das neue Bridge Live IP-Gateway ermöglicht die bidirektionale Konvertierung zwischen SMPTE ST 2110 und gängigen Streaming-IP-Codecs sowie Transportprotokollen. Das 1-HE-Gerät verarbeitet bis zu vier Kanäle UltraHD mit 60p oder bis zu acht Kanäle HD 1080p60 und überträgt diverse IP-Medientypen in 10/25-GigE-ST-2110-Infrastrukturen – und wieder heraus.
Bridge Live IP ist ab sofort über den weltweiten Aja-Handel erhältlich, der US-MSRP liegt bei 17.999 Dollar.
Funktionen im Überblick
- Die reine IP-Transkodierungsfunktion ermöglicht bidirektionale ST 2110-Ein- und Ausgänge zu und von NDI, H.262, H.264, H.265, JPEG XS TR07, JPEG 2000 TR01, MPEG-TS, HLS, RMTP, RTMPS und SRT.
- Die Unterstützung von vier Kanälen UltraHDp60 oder acht Kanälen HD 1080p60 bietet die erforderliche Leistung, um die Format- und Kanalanzahlen zu bewältigen.
- Die bidirektionale NDI-SMPTE ST 2110-Konvertierung, die über eine optionale NDI-Lizenz zugänglich ist, ermöglicht es Anwendern, NDI-Signale zu empfangen und in ST 2110 zu dekodieren oder eingehende ST 2110-Quellen als NDI zu kodieren. Sie können zudem (Remote-) NDI- und Nicht-NDI-Geräte über RTP/UDP/SRT integrieren und das ST 2110-Netzwerk als Verbindung zwischen CDNs und anderen Bereitstellungsmechanismen nutzen.
- HLS-Ein- und -Ausgänge ermöglichen es Anwendern, Inhalte an ein CDN zu liefern oder auf gängigen Geräten und mit gängiger Software wie iOS, iPadOS und tvOS wiederzugeben.
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