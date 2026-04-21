Anzeige

Equipment

Moments Lab: Inhalte besser auswerten

Den Kunden von Amazon Web Services (AWS) steht nun die KI-gestützte Videoarchiv-Durchsuchung von Moments Lab zur Verfügung, um Migration und Indexierung großer Videoarchive zu unterstützen. Die Partnerschaft wurde auf der NAB 2026 bekannt gegeben.
©Moments Lab

Phil und Fred Petitpont.

»Die Medienbranche sitzt auf einem immensen, ungenutzten Wertpotenzial«, ist der Ausgangspunkt für Phil Petitpont, Mitbegründer und CEO von Moments Lab. »Während mittlerweile mehr als 80 % des Videokonsums auf digitalen und sozialen Plattformen stattfindet, berichten uns unsere Kunden, dass nur 1 bis 4 Prozent ihrer Inhalte monetarisiert werden. Mit AWS machen wir die Archivmigration zu einer Investition mit positivem ROI und ermöglichen es Teams, ihre gesamte Medienbibliothek zu monetarisieren.«

©Nonkonform

Dieser Slogan am Stand von Moments Lab verdeutlicht den Ansatz, vorhandene Inhalte besser auszuwerten.

Laut der International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) befinden sich weltweit mehr als 150 Millionen Stunden AV-Inhalte in Archiven. Jedoch wird nur ein kleiner Teil dieser Bestände für die laufende Produktion und digitale Verbreitung genutzt. Moments Lab und AWS bieten Kunden nun einen kosteneffizienteren, durchgängigen Ansatz, ihre Archive von Moments Lab indizieren zu lassen und auf AWS zu hosten. So werde eine Kostenstelle zum Vermögenswert, folgern die beiden Unternehmen.

Durch den Einsatz von Moments Lab innerhalb von AWS strebt beispielsweise Banijay Entertainment an, mit brachliegenden Medienbibliotheken Umsätze zu generieren und die Produktionszeit von Social-Media-Inhalten auf ein Zehntel zu reduzieren.

©Nonkonform

Discovery Agents im Einsatz.

Moments Lab hat bei diesem besonderen Angebot die Kosten für die Indizierung auf ein Viertel gesenkt, sodass Unternehmen über die selektive Indizierung hinausgehen und ihre gesamte Inhaltshistorie durch Eingaben in natürlicher Sprache erschließen können. Die chatbasierte Suche des neuen Discovery Agents von Moments Lab stellt dafür ein erweitertes semantisches Verständnis und kontextbezogene Einblicke zur Verfügung, während AWS zu günstigeren Konditionen die Cloudlösung beisteuert.

Sponsoren NAB-News 2026
ArchiveAWSKIMoments LabNABNAB2026
0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

©Moments LabMoments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive ©NonkonformMoments Lab: Ein KI-Agent auf Entdeckungsreise ©NonkonformBayer 04 Leverkusen: Inhalte schneller finden mit Moments Lab @Moments LabMoments Lab: KI-gestützte Inhaltserkennung in Premiere Pro

Anzeige

Most Popular

Thomas Riedel übernimmt Arri

©Broadcast Solutions

Zukunft der Sportproduktion

Live-Produktion: Technik zwischen Hochglanz und Handyscreen

©KI-generiert mit Adobe Firefly

Broadcast Defense: DDoS-Angriffe auf kleine und mittlere Unternehmen

©RTL / Annette Etges

Neues Studio für NTV

Top 25 of the year

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

Anzeige

Anzeige

Sponsoren

Tests

Praxistest: Blackmagic-Design-Kamera Pyxis 12K

Praxistest: DJI RS 5-Gimbal
Praxistest: Drohne DJI Neo 2
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Facebook Twitter Instagram Linkedin Youtube Rss

TERMINE

MPTS

MPTS 2026 – Wir feiern 10 Jahre Content Creation
London
13. bis 14. Mai

Anga Com 2026

Kongressmesse für Breitband, Medien & Konnektivität.
Köln
19. bis 21. Mai

Broadcast Asia 2026

Die BroadcastAsia 2026 findet vom 20. bis 22. Mai im Singapore EXPO statt.
Singapur
20. bis 22. Mai

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

MTH Conference

Die MediaTech Hub Conference ist eine führende internationale Boutique-Veranstaltung.
Potsdam
29. bis 30. September

CABSAT

CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
2. bis 4. Juni

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved