Moments Lab: Inhalte besser auswerten

»Die Medienbranche sitzt auf einem immensen, ungenutzten Wertpotenzial«, ist der Ausgangspunkt für Phil Petitpont, Mitbegründer und CEO von Moments Lab. »Während mittlerweile mehr als 80 % des Videokonsums auf digitalen und sozialen Plattformen stattfindet, berichten uns unsere Kunden, dass nur 1 bis 4 Prozent ihrer Inhalte monetarisiert werden. Mit AWS machen wir die Archivmigration zu einer Investition mit positivem ROI und ermöglichen es Teams, ihre gesamte Medienbibliothek zu monetarisieren.«

Laut der International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) befinden sich weltweit mehr als 150 Millionen Stunden AV-Inhalte in Archiven. Jedoch wird nur ein kleiner Teil dieser Bestände für die laufende Produktion und digitale Verbreitung genutzt. Moments Lab und AWS bieten Kunden nun einen kosteneffizienteren, durchgängigen Ansatz, ihre Archive von Moments Lab indizieren zu lassen und auf AWS zu hosten. So werde eine Kostenstelle zum Vermögenswert, folgern die beiden Unternehmen.

Durch den Einsatz von Moments Lab innerhalb von AWS strebt beispielsweise Banijay Entertainment an, mit brachliegenden Medienbibliotheken Umsätze zu generieren und die Produktionszeit von Social-Media-Inhalten auf ein Zehntel zu reduzieren.

Moments Lab hat bei diesem besonderen Angebot die Kosten für die Indizierung auf ein Viertel gesenkt, sodass Unternehmen über die selektive Indizierung hinausgehen und ihre gesamte Inhaltshistorie durch Eingaben in natürlicher Sprache erschließen können. Die chatbasierte Suche des neuen Discovery Agents von Moments Lab stellt dafür ein erweitertes semantisches Verständnis und kontextbezogene Einblicke zur Verfügung, während AWS zu günstigeren Konditionen die Cloudlösung beisteuert.