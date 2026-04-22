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Broadcast Solutions: KI-gesteuerte Kameras in der Sportproduktion
Broadcast Solutions zeigt auf der NAB 2026 die Integration von Studio Automated mit dem Hothead Camera Support-System von Egripment. Dadurch wird es möglich, auch große Large Lens-Kameras per KI zu steuern. Im Video stellt Jens Fischer das System vor.
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Die BroadcastAsia 2026 findet vom 20. bis 22. Mai im Singapore EXPO statt.
Singapur
20. bis 22. Mai
Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September
Die MediaTech Hub Conference ist eine führende internationale Boutique-Veranstaltung.
Potsdam
29. bis 30. September
CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
2. bis 4. Juni
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