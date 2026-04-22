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Broadcast Solutions: KI-gesteuerte Kameras in der Sportproduktion

Broadcast Solutions zeigt auf der NAB 2026 die Integration von Studio Automated mit dem Hothead Camera Support-System von Egripment. Dadurch wird es möglich, auch große Large Lens-Kameras per KI zu steuern. Im Video stellt Jens Fischer das System vor.

 

 

 

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