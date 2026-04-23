Ross Video: Neue Funktionen in Ultrix

Ross Video meldet auf der NAB 2026 die Auslieferung des 5.000sten Ultrix-Frames. Die hyperkonvergente Plattform wird außerdem um JPEG-XS-Transport sowie MADI- und Dante-Audioformate erweitert. Neu ist auch ein flexibles Lizenzmodell. Verbesserungen in der Steuerungsarchitektur sollen das Systemmanagement vereinfachen.

Ross Video feiert auf der NAB 2026 einen bemerkenswerten Meilenstein: Das Ultrix-Hyperconverged-System wurde weltweit zum 5.000. Mal ausgeliefert. Todd Riggs, Senior Director of Product Management for Hyperconverged Solutions, erläutert im Video, was die Plattform aktuell auszeichnet und wohin die Reise geht.

Im Mittelpunkt steht Effizienz – bei Workflows, Tech-Stacks und Betriebskosten. Neu hinzugekommen ist JPEG-XS-Unterstützung, die das ohnehin breite Transportportfolio von SDI über ST 2110 und NDI bis hin zu MADI und Dante ergänzt. Ebenfalls neu: Flexible Licensing. Lizenzen sind nicht länger an einzelne Nodes gebunden, sondern lassen sich zwischen Frames verschieben – ein konkreter Vorteil für komplexe, verteilte Produktionsumgebungen.

Auch auf der Control-Seite hat Ross zugelegt: verbesserte Skalierbarkeit der Control-Architektur, erhöhte Client-Kapazität und neue Features zur einfacheren Verwaltung des Ultrix-Systems runden das Update ab.