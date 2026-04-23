Anzeige

Equipment

Ross Video: Neue Funktionen in Ultrix

Todd Riggs erklärt, wie Ross Video mit dem Ultrix-Hyperconverged-System Workflows effizienter macht – und warum die Plattform einen Meilenstein erreicht hat.

Ross Video hat den 5.000sten Ultrix-Frame ausgeliefert.

Ross Video meldet auf der NAB 2026 die Auslieferung des 5.000sten Ultrix-Frames. Die hyperkonvergente Plattform wird außerdem um JPEG-XS-Transport sowie MADI- und Dante-Audioformate erweitert. Neu ist auch ein flexibles Lizenzmodell. Verbesserungen in der Steuerungsarchitektur sollen das Systemmanagement vereinfachen.

Ross Video feiert auf der NAB 2026 einen bemerkenswerten Meilenstein: Das Ultrix-Hyperconverged-System wurde weltweit zum 5.000. Mal ausgeliefert. Todd Riggs, Senior Director of Product Management for Hyperconverged Solutions, erläutert im Video, was die Plattform aktuell auszeichnet und wohin die Reise geht.


Todd Riggs, Senior Director Product Management, erläutert die neuen Funktionen im Video.

Im Mittelpunkt steht Effizienz – bei Workflows, Tech-Stacks und Betriebskosten. Neu hinzugekommen ist JPEG-XS-Unterstützung, die das ohnehin breite Transportportfolio von SDI über ST 2110 und NDI bis hin zu MADI und Dante ergänzt. Ebenfalls neu: Flexible Licensing. Lizenzen sind nicht länger an einzelne Nodes gebunden, sondern lassen sich zwischen Frames verschieben – ein konkreter Vorteil für komplexe, verteilte Produktionsumgebungen.

Auch auf der Control-Seite hat Ross zugelegt: verbesserte Skalierbarkeit der Control-Architektur, erhöhte Client-Kapazität und neue Features zur einfacheren Verwaltung des Ultrix-Systems runden das Update ab.

 

 

Sponsoren NAB-News 2026
NABNAB2026Ross VideoSignaltechnikUltrix
0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

Video: Ross Ultrix & Carbonite HyperMax Ross Video: Ultrix und Media I/O Ross Ultrix als Vermittler zwischen Baseband und IP IBC23: neue Software für Ross Ultrix

Anzeige

Most Popular

Thomas Riedel übernimmt Arri

©Broadcast Solutions

Zukunft der Sportproduktion

Live-Produktion: Technik zwischen Hochglanz und Handyscreen

©KI-generiert mit Adobe Firefly

Broadcast Defense: DDoS-Angriffe auf kleine und mittlere Unternehmen

©RTL / Annette Etges

Neues Studio für NTV

Top 25 of the year

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

Anzeige

Anzeige

Sponsoren

Tests

Praxistest: Blackmagic-Design-Kamera Pyxis 12K

Praxistest: DJI RS 5-Gimbal
Praxistest: Drohne DJI Neo 2
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Facebook Twitter Instagram Linkedin Youtube Rss

TERMINE

MPTS

MPTS 2026 – Wir feiern 10 Jahre Content Creation
London
13. bis 14. Mai

Anga Com 2026

Kongressmesse für Breitband, Medien & Konnektivität.
Köln
19. bis 21. Mai

Broadcast Asia 2026

Die BroadcastAsia 2026 findet vom 20. bis 22. Mai im Singapore EXPO statt.
Singapur
20. bis 22. Mai

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

MTH Conference

Die MediaTech Hub Conference ist eine führende internationale Boutique-Veranstaltung.
Potsdam
29. bis 30. September

CABSAT

CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
2. bis 4. Juni

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved