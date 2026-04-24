Sony erweitert Portfolio an HDC-Systemkameras um »R-Serie«

Im Video stellt John Geiger von Sony drei neue Kameras der HDC-R-Serie vor: HDC-5500R, HDC-3500R und HDC-3200R. Sie bieten verbesserten Signal-Rausch-Abstand, erweiterten Dynamikumfang für HDR sowie eine neue Multi-Sensitivity-Funktion – bei voller Farbkompatibilität zu den Vorgängermodellen.

Die gesamte R-Serie umfasst fünf Systemkameras: HDC‑5500R, HDC‑5500RV, HDC‑3500R, HDC‑3500RV und HDC‑3200R . Bei der NAB waren auch die neue Kamerabasisstation HDCU-3500R und die 3D-LUT-Erweiterungskarte HKCU-LUT35 zu sehen.

Kompatibilität und einheitliche Bedienbarkeit ist laut Sony über die gesamte Serie hinweg gewährleistet. Die Modelle übernehmen Funktionen der Multiformat-Systemkameraserien HDC-5000 und HDC-3000, darunter hochwertige 4K-Aufnahmen, einen größeren Dynamikbereich und keine Rolling-Shutter-Verzerrung, während die Modelle HDC-5500RV und HDC-5500R zudem 4K-Aufnahmen mit hoher Bildrate, UHB-Übertragung (Ultra High Bitrate) sowie 12G-SDI unterstützen. Die R-Serie ist für den Sommer 2026 geplant.

Verbesserte Aufnahmefunktionen

Die Kameras der R-Serie ermöglichen eine an die Aufnahmebedingungen angepasste Empfindlichkeitsauswahl und reduzieren gleichzeitig das Ausbleichen von Weißtönen, indem sie ein Gleichgewicht zwischen Empfindlichkeit und Dynamikumfang aufrechterhalten. Möglich macht dies ein Signal-Rausch-Abstand von -64 dB, der die Auswirkungen auf die Bildqualität minimiert. Dadurch lassen sich natürlichere und räumlichere Videoaufnahmen unter freiem Himmel in Stadien bei einer Mischung aus Sonnenlicht und Schatten sowie in Konzerthallen mit schwierigen Lichtverhältnissen erzielen.

Die Modelle HDC-3500R, HDC-3500RV und HDC-3200R können mit der neu erschienenen Erweiterungskarte HKCU-LUT35 an die Kamerasteuerung angeschlossen werden, was den Betrieb mit 3D-LUTs ermöglicht, die erweiterte Farbanpassungen zulassen. Die HDC-3200R unterstützt nun die Modi für den erweiterten Farbraum S-Gamut3 und S-Gamut3.Cine, die in der HDC-5000-Serie und der HDC-3500-Serie zum Einsatz kommen. So ist eine präzisere Farbanpassung bei Mehrkamera-Betrieb mit verschiedenen Modellen möglich.

Flexible und effiziente Übertragungsfunktionen

Die HDC-5500R und HDC-5500RV unterstützen nun Video-Trunking mit zwei 1,5G-SDI-Leitungen. Die HDC-3500R und HDC-3500RV unterstützen die neue Übertragungsmethode HB+, die Video-Trunking und Prompter-Signale über eine 3G-SDI-Leitung oder zwei 1,5G-SDI-Leitungen ermöglicht. Durch die Nutzung von Video-Trunk lassen sich Signale von verschiedenen Videogeräten unter Verwendung bestehender Glasfaserkabel übertragen.

Beim Einsatz von Teleprompter-Signalen über zwei 1,5G-SDI-Leitungen lassen sich On-Air-Video und Multi-Monitor-Material gleichzeitig übertragen. So können Kameraleute die Blickwinkel anderer Kameras überprüfen, ohne die Anzahl der SDI-Kabel zu erhöhen. Dies reduziert den Verkabelungsaufwand am Set und macht Aufnahmen effizienter.

Darüber hinaus unterstützt die HDC-3200R nun Netzwerk-Trunking mit einer maximalen Geschwindigkeit von 1 Gbit/s. Durch die Nutzung des Glasfaserkabels zwischen Kamera und CCU können Signale wie Kameratracker- und IP-Teleprompter-Signale übertragen werden.

Bedienung

Die Modelle HDC-5500R, HDC-5500RV, HDC-3500R und HDC-3500RV sind serienmäßig mit einem Schiebemechanismus für einen großen Sucher ausgestattet, der den bereits erhältlichen 7,4-Zoll-OLED-Farbsucher HDVF-EL760 aufnehmen kann. Dadurch lässt sich der Sucher in jeder gewünschten Position fixieren.

In Umgebungen, in denen der Abstand zwischen dem Operator und dem Kameragehäuse begrenzt ist, lässt sich der Sucher nach vorne schieben. Das macht das Arbeiten komfortabler und einfacher. Darüber hinaus wird das neueste Intercom-Bedienfeld, das zuvor bei der HDC-5500V und der HDC-3500V zum Einsatz kam, auch bei der HDC-5500R, der HDC-5500RV, der HDC-3500R und der HDC-3500RV verwendet. Dies ermöglicht eine einheitliche Bedienbarkeit in Aufnahmesituationen mit verschiedenen Modellen.

Die wichtigsten Merkmale der neuen R-Serie im Überblick:

HDC-5500R und HDC-5500RV

• Unterstützt nun Video-Trunking mit zwei 1,5G-SDI-Leitungen

• Vereinheitlichung des Intercom-Bedienfelds und neue Unterstützung des Standard-Schiebemechanismus für den Sucher beim HDC-5500R

HDC-3500R und HDC-3500RV

• Unterstützt nun HB+-Übertragung, was Video-Trunk mit einer 3G-SDI-Leitung und zwei 1,5G-SDI-Leitungen sowie die Übertragung von Teleprompter-Daten ermöglicht

• Vereinheitlichung des Intercom-Bedienfelds und neue Unterstützung des Standard-Schiebemechanismus für den Sucher beim HDC-3500R

HDC-3200R

• Unterstützt nun Netzwerk-Trunking mit maximal 1 Gbit/s

• Unterstützt nun S-Gamut3/S-Gamut3.Cine und erweitert damit den unterstützten Farbraum