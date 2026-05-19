Kiloview: Vollständiges AV-over-IP-Ökosystem im Fokus

Kiloview nutzte die NAB 2026 für die Nordamerika-Premiere gleich mehrerer Produkte. Im Mittelpunkt stand ein aufeinander abgestimmtes AV-over-IP-Ökosystem, das unter dem Motto »Smarter. Easier. Further.« Broadcast-Workflows vom Studio bis zum Außeneinsatz abdecken soll.

Den Kern des Setups bildet der AVX24-4 Media Hub, der IP-Netzwerke visualisiert, NDI-Streams priorisiert und Geräte zentral verwaltet – bei 24/7-tauglicher Hardware mit redundanter Auslegung. Als modulare Produktionsplattform ergänzt die Cradle Series RF02 das System: Das 2-HE-Chassis nimmt bis zu 18 Hot-Swap-Karten für Encoding, Decoding, Transcoding, Multiview und Routing auf und erreicht dank proprietärer Verarbeitung eine Latenz von unter einem Frame. Software-defined Production – Switching, Grafik, Media Processing – übernimmt die integrierte FXC-A8800 Compute Card.

Für Remote-Produktionen und Beitragsübertragungen kommt die ebenfalls neue KiloLink Station ins Spiel: Der Bonding-Receiver unterstützt bis zu acht Kanäle mit frame-synchronisierten Ausgängen und arbeitet mit NDI, SRT, RTMP und HLS – ohne Server-Setup oder Jahresabo.