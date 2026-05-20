Zubehör von DoPchoice für Arri Omnibar

Kurz nach dem Launch der Arri Omnibar präsentiert DoPchoice eine abgestimmte Zubehörlinie, die die kreativen Möglichkeiten der modularen LED-Bar-Familie gezielt erweitert. Alle drei Produkte sind jeweils für Omnibar 2 (25 × 60 cm) und Omnibar 4 (25 × 120 cm) erhältlich.

Das 40°-Snapgrid lässt sich direkt an der Omnibar befestigen und arbeitet nahtlos mit dem Flat oder Round Diffuser zusammen. Es begrenzt den Abstrahlwinkel auf 40 Grad, reduziert Streulicht und erhöht die Richtungspräzision – bei kompaktem Formfaktor.

Der Snapbag verwandelt die schlanke LED-Leiste in eine deutlich größere Softbox. Dank der reflektierenden Innenfläche und der mitgelieferten Snapcloth-Frontdiffusion entsteht ein weiches, schmeichelhaftes Licht. Die Breite des Snapbags lässt sich je nach Drehanforderung auf schmalere Konfigurationen anpassen; zusätzliche Diffusionsvorsätze ermöglichen weitere Abstufungen in Weichheit und Intensität.

Die Airglow Lantern ist das ungewöhnlichste der drei Produkte: Der aufblasbare Zylinder erreicht einen Durchmesser von rund 20 cm und verwandelt die Omnibar in eine omnidirektionale Rohrquelle – ideal für Ambientlicht oder Practicals. Zwei abnehmbare Spill Covers mit schwarzer und weißer Seite ermöglichen gezieltes Flaggen und Formgeben des Lichtkegels direkt am Set.

Alle Produkte sind ab sofort über Arri und autorisierte DoPchoice-Händler weltweit verfügbar.