Zeiss Panoptes 65: Neue Primeset für Large-Format-Cinematography

Zum ersten Mal können Besucher der Cine Gear Expo auf dem Universal Studios Lot die neuen Zeiss Panoptes 65 in die Hand nehmen. Das vollständige Set aus zehn Primes deckt Brennweiten von 25 mm bis 180 mm ab und wurde konsequent für Large-Format-Produktionen entwickelt.

Alle Objektive arbeiten mit einem einheitlichen T-Stop von T2,2 und sind auf einen gemeinsamen Look abgestimmt: natürliche Farben, schmeichelhafte Hauttöne, sanfter Fokusübergang und Bokeh. Ergonomisch setzen die Panoptes 65 auf duale Skalen (metrisch und imperial) sowie eine einheitliche Anordnung von Fokus- und Irisringen über das gesamte Set.

Für VFX-intensive Produktionen relevant: Die Optiken unterstützen ab Werk das Zeiss eXtended Data-Format (XD) und sind in das CinCraft-Ökosystem für Camera Tracking, Virtual Production und Compositing-Workflows integriert. Der Bildkreis von 59,9 mm im LPL-Mount sichert Kompatibilität mit aktuellen Large-Format-Kameras wie der Arri Alexa 265, der Blackmagic Ursa Cine 17K 65 und der Fujifilm GFX Eterna 55.

»Ein vollständiges, kohärentes Objektivset, das auf jeder Produktionsstufe performt – vom Set bis in die Post«, fasst Jeanfre Fachon, Senior Product Manager Cinema bei Zeiss, den Ansatz zusammen.

Die Cine Gear Expo findet am 5. und 6. Juni 2026 auf dem Universal Studios Lot in Los Angeles statt.