DoPchoice erweitert Creamsource Vortex2

DoPchoice hat ein modulares Snapbag-System speziell für das Creamsource Vortex2 entwickelt. Die neue Snapbag misst 61,5 × 40,5 × 26 cm, wiegt lediglich 0,6 kg und wird per Elastikbändern schnell und sicher am Fixture befestigt. Ein internes Quarter-Grid-Cloth-Baffle sorgt für homogene Ausleuchtung; wahlweise lässt sich die Ausgabe mit einem Snapcloth oder einem Half Grid Cloth weiter diffundieren.

Zwei Snapgrid-Varianten ergänzen das System: Das Snapgrid Direct Fit wird direkt auf das Panel montiert, das 40°-Snapgrid an der Snapbag – jeweils mit oder ohne Diffusion.

Das eigentliche Alleinstellungsmerkmal ist die modulare Dual-Fixture-Fähigkeit: Zwei Snapbag-Einheiten lassen sich per Klettverschluss zu einer einzigen, elongierten Lichtquelle verbinden.

Das passende 2x-Snapgrid überspannt dann 125,5 cm und verwandelt zwei kompakte Panels in eine großformatige, gut kontrollierbare Lichtquelle – ideal für Tabletop-Aufnahmen, Studios mit geringer Deckenhöhe oder enge Drehorte, an denen eine breitere Ausleuchtung gefragt ist, der Platz aber knapp bleibt. Alle Komponenten lassen sich sowohl am Stativ als auch bei hängender Befestigung über den LNX-Mount-Pin anbringen; eine Transporttasche ist im Lieferumfang enthalten.

Das komplette Vortex2-Zubehör-Portfolio war während der Cine Gear Expo 2026 zu sehen.