Sonnet präsentiert Echo 6 USB-C 5GbE Multi Hub

Die umfangreiche Echo-Serie von Sonnet hat ein neues Familienmitglied: Den Echo 6 USB-C 5GbE Multi Hub. Der handliche Allrounder lässt sich einfach an Macbooks, Windows-Laptops, Chromebooks und iPads anschließen und ist ab sofort verfügbar.

Funktionsweise

Ob Speichergeräte, Eingabegeräte oder Monitore: Dank des Echo 6 Hubs können Anwender nützliche Peripheriegeräte gebündelt mit dem USB-C- oder Thunderbolt-Anschluss ihres Computers verbinden und somit ihren Arbeitsplatz effizient gestalten. Zur Anbindung genügt ein Kabel, über das kompatible Computer zugleich mit bis zu 100 Watt Leistung aufgeladen werden.

Vorteile der Lösung

Am Echo 6 USB-C 5GbE MulitHub kann ein 4K-Monitor oder -Projektor über HDMI angeschlossen werden, um brillante Bilder und flüssige 60-HZ-Videos anzuzeigen – praktisch bei Präsentationen, Videobearbeitung und Streaming.

Das Hochgeschwindigkeits-5-Gb-Ethernet-Netzwerk bietet eine kabelgebundene, schnelle Netzwerkanbindung, wodurch die Übertragung auch von umfangreichen Dateien und der Zugriff auf ein NAS ermöglicht werden. Dies erleichtert beispielsweise Arbeitsabläufe in der Medienproduktion.

Die drei 10-Gbit/s-USB-Anschlüsse bieten die entsprechende Bandbreite für moderne Peripheriegeräte an – für eine komfortable Nutzung von SSDs, Audio-Interfaces, Mäusen, Keyboards und anderem Zubehör.

Ein weiterer Vorteil des USB-C-Hubs ist die 100 W USB-C Power Delivery mit flexiblen Stromversorgungsoptionen. Wird das USB-C-Netzteil angeschlossen, lassen sich Hub und Laptop über dasselbe Kabel mit bis zu 100 W aufladen.

Preis und Verfügbarkeit

Der Echo 6 USB-C Multi Hub ist ab sofort zum UVP von 111 Euro inklusive gesetzlicher MwSt. erhältlich.