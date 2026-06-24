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SmallHD OLED 16: Neuer 4K-Produktionsmonitor für Set und DIT-Workflow

SmallHD bringt mit dem OLED 16 einen 16-Zoll-4K-Monitor auf den Markt, der OLED-Kontrast, taktile Bedienelemente und robuste Set-Konstruktion vereint.
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SmallHD OLED 16 ist ein Produktionsmonitor.

SmallHD hat den OLED 16 angekündigt, einen neuen 16-Zoll-Produktionsmonitor mit OLED-Panel und UHD-Auflösung (3840 × 2160). Das Gerät richtet sich an DITs und DPs und soll Workflows am Set und im Video Village optimieren.

Der Monitor bietet echte 10-Bit-Farbdarstellung (99 % DCI-P3 / 97 % Rec.2020) bei einem Kontrastverhältnis von 1.000.000:1. Die Helligkeit liegt bei bis zu 400 Nits.

Das Unibody-Gehäuse aus Aluminium in Luftfahrtqualität bringt 4,72 kg auf die Waage und lässt sich per Smart Rail Connector oder 100-mm-VESA-Mount an DIT-Carts, DP-Stands oder im Video Village montieren.

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Er bietet zahlreiche Anschlüsse.

Die I/O-Ausstattung umfasst 4 × 12G-SDI Ein- und Ausgang, 1 × HDMI 2.0, Ethernet (RJ45), integriertes WLAN (RP-SMA-Antennenanschluss) sowie mehrere USB-Ports und zwei 2-Pin-Locking-Ausgänge zur Stromversorgung externer Geräte wie Teradek-Systeme. Gespeist wird der Monitor über einen 4-Pin-XLR-Anschluss.

Drehregler an der Frontseite ermöglichen die individuelle Steuerung des PageOS-Toolkits — inklusive Waveform, Vectorscope, EL Zone, False Color und LUT-Workflows. Ergänzt werden sie durch Joystick, Scroll-Rad und Funktionstasten.

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