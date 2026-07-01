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Riedel und Skaarhoj bringen Hardware-Panels in SimplyLive-Workflows

Operators erhalten damit erstmals die Wahl zwischen Touchscreen, RCU und klassischem Schaltpult – das haben viele Ein-Personen-Regien lange vermisst.

Ab SimplyLive 2.1 unterstützt die Produktionssoftware offiziell Skaarhoj-Panels als dritte Steuerungsoption neben Touchscreen und RCU. Über das Panel lassen sich Quellenumschaltung, Programmausgabe, Übergänge, Aux-Ausgänge, Keying, Grafiken und Makros bedienen.

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Kasper Skårhøj, Geschäftsführer von Skaarhoj, steuert die »SimplyLive Production Suite« von Riedel mit dem Skaarhoj Master Key 48.

Technisch läuft die Anbindung über eine gRPC-API, die für eine schnelle Kommunikation zwischen Panel und der ViBox-Applikation von SimplyLive sorgt. Ausgelegt ist die Integration auf das Master Key 48, grundsätzlich lässt sich aber jedes Skaarhoj-Panel einsetzen. Für den schnellen Einstieg liefern beide Unternehmen eine kuratierte Startkonfiguration, die sich bei Bedarf individuell anpassen lässt.

Die Integration zielt besonders auf Szenarien mit nur einem Operator, in denen Tempo, Sicherheit und Ergonomie entscheidend sind.

Es ist nicht die erste gemeinsame Integration der beiden Unternehmen: Skaarhoj-Panels arbeiten bereits mit Riedel SmartPanels und MediorNet zusammen.

Neben der Panel-Unterstützung bringt SimplyLive 2.1 eine neue Venue-Gateway-Lizenz für Kunden der Production Suite Flex. Damit läuft auf derselben Serverhardware künftig auch die Venue-Gateway-Anwendung – zusätzlich zu All-in-One-, Replay-, Ingest- und Review-Workflows.

Die Startkonfiguration steht im MyRiedel-Portal bereit, Details zur Einrichtung liefert das SimplyLive-2.1-Benutzerhandbuch.

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