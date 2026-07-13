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NDI-Zertifizierung für ToolsOnAir

ToolsOnAir hat die offizielle NDI-Zertifizierung für seine gesamte Palette an NDI-fähigen Capture- und Playout-Lösungen für macOS erhalten.
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ToolsOnAir hat die offizielle NDI-Zertifizierung für seine gesamte Palette an NDI-fähigen Capture- und Playout-Lösungen für macOS erhalten.

ToolsOnAir verspricht damit nicht nur Protokoll-Kompatibilität, sondern durchgängige Broadcast-Workflows inklusive Metadaten, Untertiteln und Live-Switching.

Die Zertifizierung umfasst neun Produkte aus der Just-Familie: Just In Mac Lite, Just In Mac Lite NDI, Just Play Lite, Just Play Lite NDI, Just Live Lite, Just Live Lite NDI sowie die Pro-Versionen just:in mac pro, just:play pro und just:live pro. Geprüft wurden Interoperabilität, Latenz, Bildkompression und -qualität, Konfiguration sowie die Bedienbarkeit im laufenden Betrieb.

ToolsOnAir betont, NDI sei bei den eigenen Produkten tief in professionelle Workflows eingebunden – von Mehrkanal-Aufnahme über Live-Input-Handling bis zu Monitoring von Metadaten und Untertiteln.

Mit Just In Mac Lite, Just In Mac Lite NDI und just:in mac pro lassen sich mehrere NDI-Quellen gleichzeitig in SD, HD oder UHD aufzeichnen, wahlweise mit Codecs wie ProRes, H.264, HEVC, XDCAM HD 422, AVC-Intra oder DNxHD/HR. Wachsende Dateien während der laufenden Aufnahme ermöglichen zudem einen schnellen Zugriff für die Postproduktion.

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Untertitelkontrolle kann während der Aufnahme stattfinden.

Im Multiviewer Just Control können Operator eingehende Untertitel aus NDI-Quellen bereits während der Aufnahme kontrollieren – ein Vorteil, um fehlende oder fehlerhafte Untertiteldaten frühzeitig zu erkennen. Bei just:play pro und just:live pro lassen sich NDI-Quellen zudem direkt als Live-Inputs in Sendeabläufe und Live-Produktionen einbinden, kombinierbar mit geplanten Clips, Grafiken und HTML5-Elementen. Der finale Programm-Output kann inklusive Untertiteln und SCTE-104-Signalisierung als NDI-Stream mit VANC-Metadaten ausgegeben werden.

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ToolsOnAir sorgt für eine tiefe NDI-Integration.

ToolsOnAir verweist zudem auf die eigene Mitarbeit am NDI-VANC-Metadaten-Standard. »Professionelles Broadcasting braucht weit mehr als den Transport von Bild und Ton«, so Peter Steiner, Chief Business Officer bei ToolsOnAir. Closed Captions, SCTE-Signalisierung und Timecode gehörten zu den essenziellen Bausteinen der Sendekette. Hier bringt sich ToolsOnAir ein.

Weitere unterstützte Funktionen: SD-, HD- und UHD-Betrieb, mehrkanalige Audio-Einbettung, SDR- und HDR-Workflows inklusive HLG und PQ, die Farbräume Rec. 601, 709 und 2020 sowie NDI-Output mit Alphakanal für Fill-and-Key-Anwendungen. Die Produkte lassen sich zudem hybrid neben SDI, HDMI, SRT, UDP und ST 2110 betreiben.

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