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BCE integriert Pulse-IT: Orchestrierungs-Layer für die MaaS-Plattform

Pulse-IT soll künftig als Orchestrierungs-Layer die Media-as-a-Service-Plattform von BCE steuern und komplexe Medienworkflows automatisieren.

Die MaaS-Plattform von BCE bündelt Dienste wie Remote-Kommentierung, Live-Streaming, Cloud-Playout, MAM oder sicheren Dateiaustausch in einer cloudbasierten Umgebung. Kunden aktivieren davon, was sie brauchen, während BCE Integration, Infrastruktur und Betrieb übernimmt. Je mehr Anwendungen zusammenspielen, desto wichtiger wird die Koordination dazwischen – genau hier setzt Pulse-IT an.

©BCEDie Lösung von Embrace übernimmt die Rolle des operativen Rückgrats: Sie verbindet Applikationen, automatisiert Abläufe entlang der gesamten Medien-Wertschöpfungskette – von Ingest über Metadaten-Anreicherung, Transcoding und Clipping bis zu Playout, Archivierung und Distribution – und leitet Ausnahmefälle gezielt an menschliche Operatoren weiter, wenn Eingriffe nötig sind.

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Florence Diers.

»Pulse-IT erweitert die Orchestrierungsfähigkeiten unserer Media-as-a-Service-Plattform und erlaubt uns, ihr Potenzial noch stärker auszuschöpfen«, sagt Florence Diers, Product Director bei BCE. Die Lösung ermögliche zunehmend komplexe Workflow-Automatisierung bei gleichzeitig einfacher Bedienung für Kunden.

Dank offener, API-first-Architektur lässt sich Pulse-IT sowohl mit BCE-eigenen Anwendungen als auch mit Drittlösungen verknüpfen. Visuelles Workflow-Design, Echtzeit-Monitoring und zentrale Betriebsüberwachung sollen es BCE-Teams erlauben, Kundenprozesse schneller zu konfigurieren, auszurollen und zu überwachen.

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Julien Gachot.

Die Integration zahlt zudem auf BCEs Souveränitäts-Strategie ein: Die Orchestrierungsschicht basiert auf einem offenen europäischen Technologie-Ökosystem – ein weiterer Baustein für eine sichere und resiliente europäische Medieninfrastruktur.

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Stéphane Gerard.

»BCE setzt Technologie nicht nur ein, sondern betreibt sie aktiv. Genau das macht diese Partnerschaft so überzeugend«, kommentiert Julien Gachot, CEO von Embrace, die Zusammenarbeit.

Auch Stéphane Gerard, Engineering & Integration Director bei BCE, sieht in der Partnerschaft einen Hebel für schnellere, maßgeschneiderte Kundenlösungen und eine effizientere Weiterentwicklung der MaaS-Plattform.

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