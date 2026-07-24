P+S Technik bringt Leitz-Hektor-Optiken auf Arri Alexa

Mit dem Hexamo-Mount-System löst P+S Technik ein mechanisches Problem: Das kurze Auflagemaß der Leitz-Hektor-Cine-Primes verhinderte bislang den Einsatz auf der Arri Alexa. Ein Umbau an Kamera und Objektiv schafft jetzt die nötige Kompatibilität.

Die Leitz-Hektor-Cine-Objektive wurden bislang ausschließlich für spiegellose Kamerasysteme entwickelt, der direkte Einsatz auf der Arri Alexa war bislang ausgeschlossen. Ein herkömmlicher Adapter hätte das Objektiv zu weit vom Sensor positioniert – der Unendlichkeitsfokus wäre nicht erreichbar gewesen. P+S Technik präsentiert mit Hexamo nun ein eigens entwickeltes Mount-System, das die Hektor-Optiken für die Alexa-Plattform öffnet.

Der Umbau erfolgt an zwei Stellen: Am Kamerabody ersetzt ein speziell entwickelter Low-Profile-Mount von P+S Technik den originalen Alexa-Mountblock und stellt so das erforderliche Auflagemaß für die Hektor-Objektive her. Am Objektiv selbst ersetzt eine präzisionsgefertigte, dreiteilige rückseitige Interface-Baugruppe die originale Fassung – das mechanische Gegenstück zum Hexamo-Kameramount. Nach dem Einbau wird jedes Objektiv individuell kalibriert, um korrektes Auflagemaß und zuverlässige optische Leistung sicherzustellen.

Die Kombination aus Hexamo-Kameramount und dedizierter Objektiv-Schnittstelle ermöglicht laut P+S Technik vollen Unendlichkeitsfokus bei gleichzeitig vollständiger Kompatibilität mit dem internen Filtersystem der Kamera. Ein roter Verriegelungsring sorgt für eine spielfreie, verwindungssteife Verbindung zwischen Objektiv und Kamera – auch unter der Belastung moderner drahtloser Follow-Focus-Systeme (FIZ) am Set.

Kameraleute, Verleiher und Produktionen erhalten damit erstmals Zugriff auf den charakteristischen Hektor-Look – mit sanftem Schärfeverlauf, organischer Anmutung und markanten Flares – in Kombination mit der etablierten Arri-Alexa-Plattform.

Das Hexamo-Mount-System ist exklusiv über P+S Technik und CBM erhältlich.