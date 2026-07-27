Sonnet stellt Thunderbolt-5-Lösungen vor

Sonnet zeigt auf der IBC den Twin25G T5 Thunderbolt 5-Adapter, eine Möglichkeit, Thunderbolt- und USB4-Computer mit 25-GbE-Glasfaserverbindungen auszustatten. Der Adapter wurde für professionelle Anwender entwickelt, die mit gemeinsam genutzten Speichersystemen, Medienservern und Hochgeschwindigkeits-Netzwerkinfrastrukturen arbeiten. Computer ohne interne PCIe-Steckplätze lassen sich damit einfach an 25-GbE-fähige Netzwerke und Speichersysteme anschließen. Der Twin25G T5-Adapter wird über separat erhältliche LC-Glasfaserkabel angeschlossen und enthält zwei 25GBASE-SR-SFP28-Transceiver, die eine 25-Gb-Ethernet-Verbindung über Entfernungen von bis zu 100 Metern ermöglichen.

10-Gigabit-Ethernet-Thunderbolt-5-Adapter mit Bus-Power

Auf der IBC2026 stellt Sonnet erstmals den Solo10G T5 Thunderbolt 5-Adapter vor, den branchenweit ersten 10-Gb-Ethernet-Thunderbolt-5-Adapter mit Bus-Power. Mit einem Stromverbrauch von lediglich 7,5 Watt ermöglicht der Solo10G T5 Thunderbolt-5-Computern den Anschluss an professionelle 10-Gb-Ethernet-Netzwerke mit voller Geschwindigkeit über standardmäßige Cat-6- oder Cat-6A-Kupferkabel. Er bietet umfassende Kompatibilität mit Thunderbolt 4-, USB4- und Thunderbolt 3-Computern und sorgt für zuverlässige, leistungsstarke Netzwerkverbindungen bei der Übertragung großer Dateien, bei der Nutzung von gemeinsam genutztem Speicher, in professionellen Video-Workflows und bei anderen bandbreitenintensiven Anwendungen.

Thunderbolt 5-Dockingstationen

Messebesucher können zwei neue Thunderbolt 5-Dockingstationen der nächsten Generation erleben: das Echo 20 Thunderbolt 5 SecureDock und das preisgekrönte Echo 21 Thunderbolt 5 SuperDock.

Beide bieten eine Rekordzahl an Anschlussmöglichkeiten: drei Thunderbolt 5-Anschlüsse, einen 10-Gigabit-Ethernet-Anschluss (RJ45), vier 10-Gbit/s-USB-C-Ladeanschlüsse mit 7,5 Watt, einen 10-Gbit/s-USB-C-Ladeanschluss mit 15 Watt, vier 10-Gbit/s-USB-A-Anschlüsse, je einen Anschluss für HDMI- und DisplayPort-Bildschirme, einen SD-4.0-Kartensteckplatz und einen microSD-4.0-Kartensteckplatz. Die Docks unterstützen verlustfreies Audio und verfügen zudem über zwei analoge HD-Audio-Line-Level-Ausgänge, eine 3,5-mm-Mikrofonbuchse sowie eine 3,5-mm-Kombibuchse für HD-Audio.

Das Echo 21 verfügt zusätzlich über einen internen M.2-NVMe-SSD-Steckplatz, so dass Anwender bis zu 8 TB Onboard-Speicher mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 3.400 MB/s hinzufügen können.

Mac Studio Rackmount Plus

Sonnet zeigt auch das professionelle 3HE-Rackmount-System xMac Studio/Echo II DV T5 für Mac Studio-Computer. Es erleichtert das Erstellen hochwertiger Inhalte und Live-Produktionen sowie datenintensive Workflows. Das System bietet Platz für einen Mac Studio-Computer sowie ein Echo II DV T5 Thunderbolt 5-Erweiterungsmodul für PCIe-Karten, das zwei leistungsstarke PCIe-Kartensteckplätze ergänzt, die über zwei Thunderbolt 5-Schnittstellen verbunden sind.

Mac Mini Rackmount Plus

Ebenfalls gezeigt wird xMac Mini (2024+)/Echo II DV T5, ein professionelles 2HE-Rackmount-System, das Apple Mac Mini-Computer in erweiterbare, leistungsstarke Produktions-Workstations verwandelt. Das System wurde für Broadcast, Postproduktion und andere Workflows mit hoher Bandbreite entwickelt. Es ermöglicht die sichere Montage von einem oder zwei Mac Mini-Computern neben einem Echo II DV T5 Thunderbolt 5-Erweiterungsmodul für PCIe-Karten, wodurch über zwei Thunderbolt 5-Anschlüsse zwei PCIe-Kartensteckplätze mit voller Leistung hinzugefügt werden.

Thunderbolt 5 eGPU

Sonnet präsentiert auch die prämierte Breakaway Box 850 T5 eGPU für Windows 11-Computer. Dank einer Thunderbolt 5-Schnittstelle mit zwei Anschlüssen bietet dieses Produkt die doppelte PCIe-Bandbreite im Vergleich mit externen Thunderbolt 3-GPU-Gehäusen und liefert damit eine Grafikleistung auf PC-Workstation-Niveau, wenn es an Windows-Laptops und Small-Form-Factor-Computer eingesetzt wird, die über Thunderbolt 4, Thunderbolt 5 und USB4 verfügen.