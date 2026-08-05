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Arkona präsentiert Blade//planner

Das Tool soll die Einrichtung softwaredefinierter Broadcast-Infrastrukturen intuitiver gestalten, ohne bei Tiefe und Flexibilität Abstriche zu machen.

©ArkonaArkona Technologies zeigt auf der IBC mit Blade//planner erstmals in Europa sein grafisches Konfigurationstool für die Blade//runner-Plattform.

Hintergrund ist die wachsende Komplexität IP-basierter Broadcast-Infrastrukturen: Je leistungsfähiger die Systeme, desto aufwändiger wird deren Konfiguration. Blade//planner setzt genau hier an und bietet eine grafische Oberfläche, die Verarbeitungsabläufe und Ressourcenverteilung auf einen Blick überschaubar macht.

Statt sich durch umfangreiche Parameterlisten zu arbeiten, wählen Anwender benötigte Services – etwa Routing, Farbkorrektur, Audioverarbeitung oder Frame-Synchronisation – aus und platzieren sie direkt im Workflow. Die technische Komplexität bleibt dabei im Hintergrund, während Nutzer weiterhin auf die volle Funktionstiefe der Plattform zugreifen können.

Für erfahrene Anwender bleibt der Zugriff auf mehr als eine Million steuerbare Parameter erhalten – inklusive Automatisierungsmöglichkeiten im großen Maßstab und der Option, einzelne Ressourcen bei Bedarf direkt zu konfigurieren. Die offene API-Architektur ermöglicht sowohl die Integration in bestehende Drittsysteme als auch die Entwicklung eigener Anwendungen oder die native Nutzung von Arkonas grafischer Umgebung.

©Rainer Sturm

Rainer Sturm.

Rainer Sturm, CEO von Arkona Technologies, ordnet die Bedeutung des Tools ein: »Blade//planner ist mehr als nur eine neue Benutzeroberfläche. Es verändert grundlegend, wie Ingenieure mit softwaredefinierter Infrastruktur interagieren. Statt Nutzer an die Technologie anzupassen, haben wir eine Technologie entwickelt, die sich an die natürliche Denkweise von Ingenieuren anpasst – visuell, logisch und operativ.« Nach der positiven Resonanz auf der NAB freue man sich, Blade//planner nun der europäischen Broadcast-Community vorzustellen, so Sturm weiter.

Arkona TechnologiesIPSignaltechnik
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