VR Pop Up Kino mit Egon Schiele, Marcel Duchamp und mehr

Das Dokfest München lädt ein zu neuen Virtual- und Augmented-Reality-Experiences im Futuro-Haus in München.

In Kooperation mit dem XR Hub Bavaria und Die Neue Sammlung – The Design Museum präsentiert das Festival drei dokumentarische Virtual Reality-Experiences und eine Augmented Reality-Experience. Das VR Pop Up Kino öffnet schon zwei Tage vor dem Festivalstart und findet vom 5. Mai bis 18. Mai im Futuro-Haus vor der Pinakothek der Moderne statt. Der Eintritt ist frei, ein kostenloses Ticket muss vorab online gebucht werden.

Die Gäste des VR Pop Up Kino können in den Experiences dem Expressionisten Egon Schiele kurz vor seinem Tod persönlich begegnen, München durch die Augen von Graffiti-Künstler Loomit sehen, die Frau aus Marcel Duchamps Gemälde »Akt, eine Treppe herabsteigend Nr. 2« kennenlernen und eine Reise in die Tiefsee unternehmen.

Schiele – Eine persönliche Begegnung in VR

Wien, 1918. Egon Schiele wird mit nur 28 Jahren sterben. Doch wir haben noch Gelegenheit, den Expressionisten am Krankenbett zu besuchen. Er beschließt, eine letzte Zeichnung anzufertigen: ein Porträt von uns. Während Schiele skizziert, erzählt er in einem interaktiven Gespräch von prägenden Momenten seines Lebens – ein immersiver Künstlerbesuch in VR. (Regie und Drehbuch: Gerda Leopold / Deutschland, Österreich 2024 / 25 Min.)

Cityflow – Loomits München

München ist seine Leinwand: Graffiti-Legende Loomit nimmt uns mit auf einen Streifzug. In gestochen scharfer 16K-VR lernen wir seinen kreativen Prozess kennen und erleben, wie urbane Räume, Design und Zufall seine Arbeit beeinflussen. (Regie und Produktion: Carl Amadeus Hiller, Janis Winkler, Sheila Uschkurat / Deutschland 2025 / 12-15 Min.)

Duchampiana

Die Frau aus Marcel Duchamps Gemälde »Akt, eine Treppe herabsteigend Nr. 2« erhebt sich aus ihrer passiven Darstellung in den dreidimensionalen Raum dieser VR-Kunstinstallation. Aus einer werden viele, gemeinsam steigen sie eine unendliche Treppe hinauf gen Himmel – eine Bewegung, die dazu einlädt, unsere Perspektive auf den weiblichen Körper zu hinterfragen. (Regie: Lilian Hess / Frankreich, Deutschland 2024 / 10 Min.)

Current

Seegras wirbelt auf, ein Heringsschwarm zieht vorbei, Seeigel schwimmen umher. Wir tauchen ab in die Tiefsee. Nach und nach verändert sich die AR-Installation durch Umweltverschmutzung und Klimawandel: Plastikinseln tauchen auf, Öl verschmutzt das Wasser. Current ist ein poetisch­-spielerischer Aufruf, die marinen Ökosysteme zu schützen. (Regie: She‘s Excited! alias Anne Wichmann, Anke Schiemann, /p alias Peter Graf / Deutschland 2024 / 10 Min.)