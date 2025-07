Dokumentarfilme für Zuhause

Fünf Festivals launchen Deutschlands erste Online-Filmothek für internationale Dokumentarfilme: dok@home.

Die Filmfestivals dokKa Karlsruhe, Kasseler Dokfest, Lichter Filmfest Frankfurt International, Dokumentale Berlin und Dokfest München launchen gemeinsam die erste Streamingplattform für herausragende internationale Dokumentarfilme in Deutschland. Eine Online-Filmothek mit kuratierten Highlights aus den Festivalprogrammen – Publikumslieblinge, Preisgewinnerfilme, filmische Entdeckungen oder Debütfilme.

Daniel Sponsel, Leiter des Dokfest München und Initiator der Plattform, urteilt: »Dem Dokumentarfilm gelingt es, uns als Publikum, tiefgehende Einblicke in unbekannte Lebenswelten zu gewähren und empathische Begegnungen zu schaffen. Angesichts der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen ist es wichtiger denn je, die Welt aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen. Gerade das vermag der Dokumentarfilm: Er schaut genau hin und erzeugt Verständnis. Dafür soll die neue Plattform dok@home stehen.«

In thematischen Reihen wie Empowerment, Lebenswirklichkeiten, Politik & Gesellschaft oder Kunst & Musik werden die Filme den Zuschauer_innen leicht zugänglich gemacht.

Die Filme werden in ihrer Originalsprache mit deutschen oder englischen Untertiteln angeboten. Die Plattform selbst ist zweisprachig deutsch und englisch, um möglichst viele Menschen zu erreichen.

Für 5 Euro pro Film können die Dokumentarfilme deutschlandweit Zuhause gesehen werden. Die Plattform bietet zusätzlich Filmgespräche, aufgezeichnet bei den Festivals. So erhalten die Zuschauer_innen vertiefende Einblicke in die Geschichten und deren Hintergründe. Das Angebot wächst stetig mit neuen Festivalfilmen an.

»Durch diese Kooperation haben wir als deutsche Filmfestivals die Möglichkeit, uns gemeinsam für sozial und politisch relevante Themen einzusetzen, die in den Medien häufig unterrepräsentiert sind. Wir freuen uns besonders, Filme zu zeigen, die selten in deutschen Kinos zu sehen sind, aber die Kraft haben, Debatten mitzugestalten und den Blick über nationale, kulturelle und ideelle Grenzen hinweg zu öffnen«, sagt Marcela Aguilar-Lopez, internationales Programm, Lichter Filmfest Frankfurt International.

Mit dieser Plattform schaffen die Festivals einen Ort für cineastische Entdeckungen, politische Reflexion und kulturelle Teilhabe, deutschlandweit: www.dok-at-home.de