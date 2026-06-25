RTL Deutschland testet Clear-Com FreeSpeak Cell im 5G-Netz am Nürburgring

RTL Deutschland hat in Zusammenarbeit mit Clear-Com und Deutsche Telekom das drahtlose Intercom-System FreeSpeak Cell während einer Live-Produktion am Nürburgring getestet. Das System nutzt bestehende 5G-Infrastruktur, um Kommunikationsabdeckung über große Produktionsflächen hinweg zu ermöglichen – ohne zusätzliche DECT-Antennen oder aufwändige Infrastruktur.

Der Proof of Concept validierte den Betrieb sowohl über private Campus-Netzwerke als auch über das öffentliche 5G-Netz von Deutsche Telekom. Die Abdeckung erstreckte sich über nahezu den gesamten Kurs, das Fahrerlager sowie weitere Produktionsbereiche wie Hatzenbach. FreeSpeak Cell ließ sich dabei nahtlos in RTLs bestehende Kommunikationsinfrastruktur integrieren.

FreeSpeak Cell erweitert das FreeSpeak-Ökosystem von Clear-Com und richtet sich an Broadcaster, Live-Event-Produzenten und Medienorganisationen, die mobile und verteilte Produktionsworkflows betreiben.