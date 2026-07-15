»Tigerenten Club«: Spezialausgabe live auf Twitch

Unter dem Titel »Tigerenten Club – Das große Streamer-Battle« treten dieses Mal statt Schulklassen acht bekannte Twitch-Creator_innen in den beliebtesten Spielen aus 30 Jahren »Tigerenten Club« gegeneinander an. Moderiert wird die Show von Nils Bomhoff (»Rocket Beans«), mit dabei sind unter anderem Fibii, Knirpz und Chefstrobel.

Interaktives Live-Experiment mit der Twitch-Community

Für das Innovationslabor »X Lab« des SWR und die ARD Twitch-Koordination dient das Projekt als Praxistest für eine neue interaktive Technologie innerhalb der ARD. Erstmalig wird unter Live-Bedingungen eine neue Quiz-Extension auf Twitch eingesetzt. Diese Erweiterung ergänzt den regulären Stream um eine interaktive Quiz-Oberfläche, über die Nutzer_innen im Stream live mitraten und gegeneinander antreten können. Vanessa Wormer, Abteilungsleiterin SWR X Lab: »Ein Klick ist schnell gemacht, echte Beteiligung nicht. Uns interessiert, ob Community-Interaktion, Live-Steuerung und die neue Quiz-Extension so zusammenspielen, dass daraus über vier Stunden ein echtes Miterleben wird.«

Michael Eberhard, Direktor Technik und Produktion: »Am Beispiel der neuen ARD-Quiz-Extension zeigt sich sehr deutlich, wie eng technische Entwicklung und redaktionelle Anforderungen heute verzahnt sind. Für die Zuschauer bedeutet das ein deutlich intensiveres Erlebnis, weil sie nicht mehr nur zusehen, sondern unmittelbar Teil der Show werden.«

Zuschauer_innen können den Verlauf der Show beeinflussen

Nicolas Caspar, Redaktionsleitung »Tigerenten Club«: »Den Tigerenten Club gibt es jetzt schon seit 30 Jahren – und in dieser Zeit hat er sich von einer klassischen TV-Sendung zu einer lebendigen, modernen Spielshow entwickelt. Mit Tigerenten Club – Das große Streamer-Battle schlagen wir jetzt ein neues Kapitel auf. Wir wollen herausfinden, wie präsent der ‚Tigerenten Club‘ noch in den Köpfen der Twitch-Community ist – und gleichzeitig testen, wie gut neue Ausspielwege für uns funktionieren.«