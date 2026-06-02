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Gudrun Scharler wird CEO von Riedel Networks

Die Riedel Group ernennt Gudrun Scharler zur CEO von Riedel Networks. Scharler übernimmt die Position von Michael Martens, der Riedel Networks seit 2012 leitete und die Übergabe bis Ende August begleiten wird.

»Michael hat Riedel Networks mit außergewöhnlichem Engagement, unternehmerischem Geist und einem echten Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden geprägt«, so Frank Eischet, COO der Riedel Group. »Wir sind sehr dankbar für alles, was er in den letzten 14 Jahren erreicht hat. Zugleich freuen wir uns sehr, Gudrun Scharler als neue CEO von Riedel Networks begrüßen zu dürfen. Mit ihrer langjährigen Führungserfahrung in den Bereichen Telekommunikation, Operations, Customer Experience und Transformation ist sie genau die Richtige, um Riedel Networks global in die nächste Entwicklungsphase zu führen.«

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Gudrun Scharler, neue Geschäftsführerin von Riedel Networks (links), mit dem bisherigen Geschäftsführer Michael Martens.

Scharler bringt umfassende Managementerfahrung aus führenden Telekommunikations- und Technologieunternehmen mit. Dabei lag ihr Schwerpunkt auf der Verbesserung operativer Leistungsfähigkeit, kundenorientierter Transformation und der Steuerung komplexer Organisationen. In ihrer Laufbahn hatte sie Schlüsselpositionen bei Unitymedia inne, wo sie als Chief Operations Officer tätig war, sowie weitere Führungspositionen bei Nets Group, E-Plus, Sunrise Communications und Telefónica Germany. Zuletzt übernahm sie leitende Rollen bei Canyon Bicycles und P2 eBike GmbH.

»Riedel Networks ist ein großartiges Unternehmen mit einem starken Team, einem klaren Kundenfokus und einem signifikanten Potenzial zur Weiterentwicklung«, so Scharler. »Ich freue mich sehr, das Team kennenzulernen und gemeinsam die Transformation von Riedel Networks weiter voranzutreiben. Zugleich werde ich die Flexibilität, das Tempo und den partnerschaftlichen Spirit bewahren, die dieses Unternehmen ausmacht. Michael
möchte ich für die laufende offene und strukturierte Übergabe sowie für das starke Fundament danken, das er gelegt hat.«

Seit 2012 hat Martens das Unternehmen durch eine Phase starken Wachstums geführt und maßgeblich dazu beigetragen, das Geschäft im Bereich Netzwerklösungen und Cybersecurity auszubauen. Unter seiner Leitung wuchs Riedel Networks von 2,8 Millionen Euro Umsatz und 12 Mitarbeitenden auf 24 Millionen Euro Umsatz und einem Team von 70 Mitarbeitenden.

»Riedel Networks war ein prägender Teil meiner beruflichen Karriere, und ich bin stolz auf das Unternehmen, das wir gemeinsam aufgebaut haben«, so Michael Martens. »Gudrun übernimmt ein Unternehmen mit starkem Momentum und ich freue mich darauf, sie dabei zu unterstützen, Riedel Networks auf die nächste Stufe zu heben.«

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