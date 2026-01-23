Test: 5G-basierte Live-TV-Produktion am Hahnenkamm

Der ORF und Big Blue Marble testeten im Vorfeld des Hahnenkammrennens in Kitzbühel die Zukunft der Live-TV-Produktion.

In den Trainingstagen vor den Rennen wurde vor Ort in einem ausgewählten Bereich ein Private-5G-Mobilfunknetz aufgesetzt, um zukünftige, Cloud-basierte Live-Produktionen unter realen Bedingungen zu erproben.

Konkretes Ziel des »StreifStream« genannten Testprojekts war es, in diesem nicht-öffentlichen 5G-Campus-Netzwerk technologische Variablen wie Latenz, Stabilität, Bildqualität und Skalierbarkeit sowie neue Produktionslogiken praxisnah zu testen und belastbare Erfahrungen für zukünftige Sport-, Event- und News-Produktionen zu sammeln.

»Auf dem Papier sind die Möglichkeiten der 5G-gestützten Live-Produktion unermesslich. Doch erst im echten Betrieb zeigt sich, was wirklich funktioniert und wo es noch Hürden zu überspringen gibt«, erklärt Michael Wagenhofer, Group CEO bei Big Blue Marble, die Hintergründe.

Aus Sicht des ORF fällt das Fazit von Projekt StreifStream äußerst positiv aus. Harald Kräuter, Technischer Direktor des ORF, zeigt sich begeistert: »Wir sind sehr froh, dass wir 5G in der TV-Produktion und das komplette System unter Live-Bedingungen im Trubel vom Kitzbühel auf Herz und Nieren testen konnten. Die bisherigen Ergebnisse sind vielversprechend und zeigen, welches Potenzial diese Technologie für zukünftige Produktionsformen hat. Vielen Dank daher an Big Blue Marble für die technische Bereitstellung des 5G-Eventstandortes in Kitzbühel!«

5G-Campus-Netz und die Cloud im Zusammenspiel

Technologisches Herzstück der gemeinsamen Innovation Production Labs von ORF und Big Blue Marble in Kitzbühel war das eigene 5G-Kommunikationsnetz basierend auf nicht-öffentlichen 5G-Mobilfunkfrequenzen sowie der Mobilfunktechnologie des Partners Nokia. Über dieses und ein TV-Produktionssystem, das sich vornehmlich aus einer speziellen Nokia 5G 360° Kamera, LiveU-Technologien und Smartphones zusammensetzte, wurden die Live-Bilder von den Trainings und dem Geschehen neben der Piste direkt in die Cloud übertragen. Recording, Schnitt und Weiterverarbeitung fanden ebenfalls in der Cloud statt.

Nicht-öffentliches Mobilfunknetz mit Mehrwert für Österreich

Mit der Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten der Kommunikation und Übertragung in nicht-öffentlichen 5G-Mobilfunknetzen setzt Big Blue Marble einen weiteren Schritt auf dem Weg zu einer krisensicheren Kommunikations-Infrastruktur für Österreich. Autarke 5G-basierte Campus-Netzwerke wie in Kitzbühel erlauben nicht nur professionelle Live-Event-Übertragungen, sondern auch Big-Blue-Marble-Techniker_innen im Krisenfall die Kommunikation untereinander und damit in weiterer Folge die Informationsversorgung der Bevölkerung über die Rundfunknetze.

Wenn herkömmliche, öffentliche Netze überlastet oder aufgrund des Ausfalls der Energieversorgung bereits zum Erliegen gekommen sind, sorgt die terrestrische Infrastruktur von Big Blue Marble dank Notstromaggregaten für eine Mindestverfügbarkeit von 72 Stunden. So bleibt die Bevölkerung erreichbar und wichtige Mitteilungen wie Zivilschutzwarnungen gelangen schnell und flächendeckend an alle.

Über Big Blue Marble

Big Blue Marble ist eine internationale Medientechnologiemarke, die ihren Kunden Übertragung von TV- und Audio-Content in Broadcast-Qualität garantiert. Neben klassischer Rundfunkverbreitung via Terrestrik und Satellit in Österreich steht eine innovative Suite Cloud-nativer Streaming-Lösungen im Fokus. Damit unterstützt Big Blue Marble Rundfunkveranstalter, Telekommunikationsunternehmen, Kulturinstitutionen, Sportvereine oder andere Content-Anbieter weltweit, sichere und skalierbare Videodienste schnell und einfach auf den Markt zu bringen.